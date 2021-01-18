Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES 2 tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES 2 tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

18.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:23
Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES 2 tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!

Pandemi döneminde değiştirilen sınav takvimi hakkında ÖSYM ilk açıklamayı yaptı. Öğrenciler ise ÖSYM sınav takvimi hakkında araştırmalar yapıyor. Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES 2 tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimine dair detayları sizler için derledik.

ÖSYM sınav takvimine dair detayları sizler için derledik. YKS ne zaman yapılacak sorusunun ardından YKS başvurusu nasıl yapılır? sorusu da cevap aradı.

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

ERTELENEN ALES 2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2021-YKS 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim. 2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 yılı sınav takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" bilgisini verdi.

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES 2 tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Jennifer Lopez Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES 2 tarihi ne zaman? ÖSYM sınav takvimi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:22:38. #1.14#
title