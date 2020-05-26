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Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz

Fenerbahçe ile Mart 2020 itibariyle yolları ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, "Fenerbahçe benim için ayrı bir özel. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz" diyerek sahalara geri dönüş için açık kapı bıraktı.

Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
26.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:05

Teknik direktör Ersun Yanal, Haber Global canlı yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen Süper Lig ve mart ayında yollarının ayrıldığı Fenerbahçe ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye kırgınlığının olmadığını ve ihtiyaç olduğunda sarı-lacivertlilerin yanında olacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Hepimiz profesyoneliz" diyerek futbola geri dönüş için açık kapı bıraktı.

İşte Yanal'ın yaptığı açıklamalar;

Fenerbahçe benim için ayrı bir özel. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz. Fenerbahçe'nin önünde mücadele anlamında bir yol var, başkan Ali Koç ve ekibi bu mücadeleyi devam ettirecekler. Onlara destekte bulunmak gerekli. Umarım istedikleri düzeyi bir an önce yakalarlar.

"F.BAHÇE BENİM İÇİN ÇOK AYRI"

Fenerbahçe'ye niye kırgınlık olsun? Benim için çok özel ve önemli bir yerde Fenerbahçe. Bu dönemi kapattık. Çok dostane şekilde bir ayrılık yaşadım. Fenerbahçe benim için ayrı bir yerde duracak. Şu anda Fenerbahçe'nin başka şeylere, başka bir sürece ihtiyacı var.

"MİLLİ TAKIM, KUTSAL GÖREVDİR"

Şu anda Milli Takım'ın başarılı bir süreci var. Her Türk teknik direktör için milli takım çok önemlidir. Ben Milli Takımlarda Futbol Genel Direktörlüğünde de aşağı yukarı 2 yıl çalıştım. Bunlar kutsal görevlerdir. Her zaman, her konumda, bizim için böyle bir görev koşulsuzdur.

"HEPİMİZ FAZLASINI YAPMALIYIZ"

Alışık olmadığımız bir düzen içine girdik. Bizde bayramlarda herkes yakınlarını ziyaret eder, küskünler barışır, dostlar birleşir, çocuklar şeker toplar, ufak harçlıklar verilir, aileler birbirine sarılır, komşular birbirine gider... Böyle bir şansımız olmadı, ilk defa ev konaklamasıyla baş başa kaldık. Bu tabii ki zorunlu bir organizasyon. Bilim Kurulu'nun aldığı kararların altına ben de imza atarım. Bundan kurtulmak için hepimiz elimizden geleni fazlasıyla yapmalıyız.

"SPORU İHMAL ETMİYORUZ"

Bir mekana bağlı kalmak ve kısıtla yaşamak sıkıntı verici. Ben hobileri olan bir insanım ve birkaç hobimi gerçekleştirmek adına aslında benim için bir fırsat da oldu. Yaptığımız işlerin analizi ile ilgili ekip arkadaşlarımız ile de temas kurduk. Belirli dosyaları tartışıp, kendi işimiz ile ilgili yapabileceğimiz değişiklikleri değerlendirme fırsatı bulduk. Biraz zaman karıştı. Yaşan şeklimizi, biyoritmimizi değiştirdiğimiz günler oldu ama sağlıklı beslenmeyi, sporu ihmal etmiyoruz. Biraz kilo aldık, bunlardan da kurtulmak hedefimiz ama küçük çaplı da olsa egzersizlerimizi yapmaya devam ediyoruz.

"DÜNYA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Çok kayıp verdik. Dünya çok önemli adımlar attı. Hem kendi işimizde, hem başka işlerde değişiklikler olacak. Dünya eskisi gibi olmayacak. İş şekilleri değişecek. Hazırlıklı olmalıyız. Başta kendi işimiz olmak üzere, en başta iletişim olmak üzere birçok şey konusunda çalışma yaptık ve kendimizi geliştirmeyi hedefledik.

"KEYFİ KARARLAR ALINMAMALI"

Süper Lig ile ilgili benim fikrim, ne olursa olsun, Bilim Kurulu'nun yazılı ve kati neticelerle açıklamaları sonrası bu işin yapılması. Çok disiplinli davranmalıyız. Gerekiyorsa lig oynanmamalı. Hazırlıksız yakalanma öyle sonuçlara neden olabilir ki, belki de telafi edemeyeceğimiz sonuçlara yol açabilir. Burada keyfi kararlar alamayız. Tarih konusunda çok emin değilim, umarım herhangi bir kaza yaşamayız. Başta FIFA olmak üzere, UEFA ve diğer federasyonların alacağı ortak karar ve hedef içinde olmalıyız.

"ÖNLEMLERİN KONUŞULMASI GEREKİYOR"

Avrupa Şampiyonası, Olimpiyatlar ertelendi. Dünyanın en büyük organizasyonu Olimpiyatlar, Afrika, Asya, Avrupa'daki organizasyonlar, NBA, Euroleague... Bunlar büyük kitlelerle oynanan organizasyonlar. Ciddi önlemlerin konuşulması gerekiyor.

"BİTMEMİŞ LİGDE ŞAMPİYON OLMAZ"

Bilim Kurulu'nun alacağı bir kararla, bitmeyen bir ligi tescil etmek çok mantıklı gelmiyor. Bitmemiş ligde şampiyon olmaz. Bugün oynanmamasına karar verilen bir ligin, şu andan itibaren şampiyonunu ilan etmek, bence çok mantıklı değil.

POZİTİF BİR VAKA ÇIKARSA?

Bir kişide koronavirüs tespit edilirse, sadece takımlar arasındaki etkileşimden çıkacak sonuca bakılmamalı. Hepimizin ailesi, etkileşimde olduğu birçok insan var. Bu insanların da tehlikede olduğunu unutmamak gerekiyor. Yalnız yaşamıyoruz. Bugün bir kişide tespit edildiğinde, onlarca kişi gözlem altına alınmak zorunda kalıyor. Bu konu, Bilim Kurulu'nun takdirine ve organizasyonuna bırakılmalı.

"ŞÜPHEYLE BAKIYORUM"

Almanya ile bizim ülkemizdeki yapının arasındaki farkı ne olur kıyaslayın. Onlardaki disiplinin bizim gibi ülkelerde uygulanabilmesini çok mantıklı bulmuyorum. Almanya'da eminim ki önlemler ciddi alınmıştır, bizim ülkemizde bu disiplin ve uygulamalar ne kadar gerçekleşecek, buna şüpheyle bakıyorum.

"BİZİ BEKLEYEN BİR SÜREÇ VAR"

Pandemi sonrasında Türk futbolunu son derece sorunlu günler bekleyecek. Avrupa'daki kulüplerin sorunlarıyla bizim sorunlarımız çok farklı. Ciddi ekonomik sorunların çözümleri nasıl olacak? Bu pandemi sonrasında bizi bekleyen ciddi bir süreç var.

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