Erol Bedir'den Galatasaray maçı değerlendirmesi

29.08.2019 14:50

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'de yarın Galatasaray ile yapacakları karşılaşmayla ilgili "Maç, Zafer Bayramı'nın olduğu gün. İnşallah Kayserispor da zafer ile ayrılır." dedi.

Bedir, Kulüpler Birliği Vakfının Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunun ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray maçının keyifli geçeceğine inandığını dile getiren Bedir, "Maç, Zafer Bayramı'nın olduğu gün. İnşallah Kayserispor da zafer ile ayrılır. Zaten sonucu konusunda Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin bana tüyo verdi. Galatasaray ile oynadıkları maçla ilgili öngörüde bulunmuştu. 'Bizim maç ne olur başkan?' dedim. O da kulağıma bir şeyler söyledi. İnşallah tutar." ifadelerini kullandı.

Yeni transferleri Emmanuel Adebayor'un Galatasaray maçında görev alıp almayacağına teknik direktörlerinin karar vereceğini aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Son taktik idmanında Adebayor'un yerine 17 yaşında altyapıdan bir arkadaşımız oynamış. Hoca ile görüştüm, 'Benim işim belli olmaz. Onu da oynatırım, Adebayor'u da oynatırım, fark etmez. Önemli olan taktiksel ve fiziksel anlamda maçı kazanacak organizasyonları yapmak.' dedi. Bizim sadece Adebayor diye bir oyuncumuz yok, 24 oyuncumuz var. Bu yıl çok zengin bir kadromuz var. İnşallah yarın herkes fizik olarak hazır olur. Katkı verdikleri sürece de hoca istifade eder. Adebayor kalitesini ispat etmiş biri. Eğer hazırsa her hocanın sahada tutacağı bir oyuncu."

Erol Bedir, Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in transfer gündemlerinde olmadığını vurgulayarak, "Mevlüt Erdinç ile ilgili girişimimiz olmadı. Biz transferi kapadık. Elimizdeki kadro ile ligde devam edeceğiz." diye konuştu.

Ganalı futbolcuları Bernard Mensah'ı kadrolarında tutmayı düşündüklerini aktaran Bedir, "Mensah bizim çok önemli oyuncu. Mensah'ı göndermek istesek, istediğimiz zaman göndeririz. Hocamızın planları içerisinde Mensah'ın gitme durumu yok. Baş döndürücü bir şey olursa belki ama onun da da şu saatten sonra olacağı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA