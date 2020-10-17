Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı
17.10.2020 07:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 07:27
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı Saldırı sonrası enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ermenistan'ın saldırdığı Gence'de meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Saldırı sonrası enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
GENCE - Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Füzenin düştüğü yer adeta enkaz alanına döndü. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ