'Ermeni soykırımı' iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?
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'Ermeni soykırımı' iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?

ABD Senatosu, Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul ederken bugüne kadar 31 ülke Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıdı.

13.12.2019 01:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:01
'Ermeni soykırımı' iddialarını hangi ülkeler resmen tanıyor?

ABD Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da "Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Ankara'nın 1915 Olayları diye tanımladığı 'undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını "soykırım" olarak resmen kabul eden ülke sayısı ise 31.


"Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan ülkeler; Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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