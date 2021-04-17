Ermenek'te 6 evde yangın
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Ermenek'te 6 evde yangın

Ermenek'te 6 evde yangın
Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ - Haberler | Güncel

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Eskice köyünde, 6 evde yangın çıktı.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Eskice köyünde, 6 evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin de katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Eskice köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki diğer 5 eve de sıçradı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, köylülerle birlikte yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında evlerden birinde oturan ailenin tahliye edildiği diğer evlerde de kimsenin bulunmadığı belirtildi.

 


Ermenek'te 6 evde yangın
Ermenek'te 6 evde yangın
Ermenek'te 6 evde yangın
Ermenek'te 6 evde yangın
Ermenek'te 6 evde yangın
Ermenek'te 6 evde yangın
Ermenek'te 6 evde yangın
Ermenek'te 6 evde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ

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