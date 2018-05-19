Erkekler Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası

Erkekler Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası Challenge 3 A Grubu'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında Ukrayna ekibine 5-4 yenildi.

Erkekler Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası

Erkekler Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası Challenge 3 A Grubu'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında Ukrayna ekibine 5-4 yenildi.

Türkiye Hokey Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen şampiyonada Türk takımı, Start Berdyscev Region'a 5-4 mağlup oldu.

Gaziantep Polisgücü'nün gollerini Celal Aydın (2) ve Mahmut Cengiz (2) kaydetti.

Türk temsilcisi grubundaki son maçında yarın ev sahibi ülkeden Kopenhag HC ile karşılaşacak.

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