Ergani'de 5 bin ağaç aşılanacak
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Ergani'de 5 bin ağaç aşılanacak

Ergani'de 5 bin ağaç aşılanacak
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Ergani ilçesinde 5 bin ağaç aşılanacak.

Ergani ilçesinde 5 bin ağaç aşılanacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kırsal mahallelerde ağaç aşılama projesi kapsamında Armutova Mahallesini ziyaret etti.

Bu yılın "Sert Kabuklu Meyve Yılı" ilan edildiğini ve bu kapsamda çalışmalarını yürüttüklerini belirten Öztürk, Ergani'de de 5 bin ağacın aşılamasının yapılacağını söyledi.

Öztürk, "Bu sayede, ilçemizde tarımla uğraşan çiftçilerimizin ürün çeşitlenmesiyle gelirleri artacaktır. İnşallah gelecek yıllarda daha da artarak devam edecek. Diyarbakırımıza Erganimize hayırlı olur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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