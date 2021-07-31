Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Ereğli'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Türkmen, ziyarette yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle toplantılar gerçekleştiremediklerini, meclisin de tatile girmesiyle seçim bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Muhalefetin ülkede yaşanan doğal afetleri siyasi malzeme yaptığını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Geçmişteki tarihimizi hatırlayarak bu millet Osmanlı'nın küllerinden gelip bir Cumhuriyet kurmuştur. O cumhuriyet bugün yedi düvele karşı mücadele veriyor, o gün de başardık bugün de başaracağız. Türkiye'nin felaketleri onların sevinci oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hepimiz bir geminin içerisindeyiz. Bu geminin batması kimin işine yarayacak? Hem içerideki hem dışarıdaki düşmanlarla mücadele etmek zorundayız."

Türkmen, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu, savunma sanayisi başta olmak üzere pek çok alanda önemli başarılara imza atıldığını vurgulayarak, "Dünyayla yarışıyoruz artık. Bize diz çöktürmek için ekonomiye yükleniyorlar. İnşallah 2023'de vadettiklerimizi tüm olumsuzluklara rağmen yapabilmek için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri Çolakoğlu ve Uçar da birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'dan sendikaya ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Şube başkanlığı görevine getirilen Yakup Yılmaz'a hayırlı olsun dileğini ileten bulunan Oruç, Erdemir işçilerine de kazasız belasız çalışma temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz da Oruç'a teşekkür etti.

Ziyarette bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ereğli'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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