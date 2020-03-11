Ereğli'de tarlada çıkan yangın korkuttu Konya'nın Ereğli ilçesinde domates çubuklarının ve kuru otların bulunduğu tarlada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde domates çubuklarının ve kuru otların bulunduğu tarlada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.



Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karaman yolu üzeri belediye şantiyesi karşısındaki tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, tarlanın ekime hazırlanmakta olan domates çubuklarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA