Ereğli'de koronavirüs vaka sayısı 10 günde 28'e yükseldi Ereğli'de koronavirüs vaka sayısı 10 günde 28'e yükseldi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs vaka sayısı son 10 günde 28'e yükseldi.

Ereğli'de koronavirüs vaka sayısı 10 günde 28'e yükseldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs vaka sayısı son 10 günde 28'e yükseldi.

Kdz. Ereğli ilçesinde düğün, nişan, kına ve benzeri eğlencelerin artması ve plajlarda yoğunluk yaşanmasıyla birlikte koronavirüs vaka sayısında da artış yaşanmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre son 10 gün içerisinde 20 olan korona virüs vaka sayısı bu gün 8 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması ile 28'e yükseldi. İlçede halen Korona Virüs testi pozitif çıkan hastalarla temas kurduğu gerekçesi ile bazı mahalle ve köylerde toplamda 150 hane gözlem altına alındı. Yetkililer ise düğün, nişan, kına ve benzeri toplu eğlencelerin yanı sıra plajlarda ki yoğunluğun azaltılması, maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA