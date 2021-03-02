Erdoğan: "Yaş veya sağlık sebebiyle ceza infaz kurumunda hayatını tek başına idame ettiremeyen hükümlüler için denetimli serbestlik uygulamasının...
02.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:00
Erdoğan: "Yaş veya sağlık sebebiyle ceza infaz kurumunda hayatını tek başına idame ettiremeyen hükümlüler için denetimli serbestlik uygulamasının alanını genişletiyoruz.
Erdoğan: "Yaş veya sağlık sebebiyle ceza infaz kurumunda hayatını tek başına idame ettiremeyen hükümlüler için denetimli serbestlik uygulamasının alanını genişletiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten