Son dakika: Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı kesimini açtı: Ülkemize yıllık katkısı 595 milyon lira Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram trafiklerinin tarihe karışacağını belirterek, "Bu güzergahın ülkemize yıllık katkısı 595 milyon lirayı bulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya - Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul'un bu konumunu daha da güçlendirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arası kesimini video konferans katılımıyla bizzat açtı. Söz konusu yolun açılışıyla bayram tatili dönemindeki araç trafiklerinin tarihe karışacağını belirten Erdoğan, "Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır." dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Gebze-İzmit otoyolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Marmara Otoyolu en uçtan başlayıp 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016'dan buyana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir.

"BAYRAM TRAFİKLERİ TARİHE KARIŞACAKTIR"

İstanbul İzmir otoyolu Osmangazi köprüsüyle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Yol 2X4'tür yani dört gidiş dört geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz. Ancak bu şekilde yollara sahipseniz medeniyet yarışında sizi kolay kolay kimse yakalayamaz.

Tabi bu durum aynı zamana İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihi karışacaktır. Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır.

"MİLLETİMİZ İÇİ BOIŞ KAVGALAR DEĞİL, VİZYON BEKLİYOR"

Büyük mirasın bugünkü temsilcileri olarak biz de eserler ortaya koymak durumundayız. Türkiye'nin 2002 önce geri kalmışlığının sebeplerine baktığımızda darbeler ve istikrarsızlıklar görüyoruz. Gözümüzü hedeflerimizden ayırmadığımız zaman büyük işler başarabilecek bir milletiz. Son 18 sene 81 vilayetin tamamını kalkındırdık. Bugün de milletimiz içi boş kavgalar değil, vizyon bekliyor. Biz şimdiden 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturmaya başladık. Üstelik bunu sadece lafla yapmıyoruz, somut eserlerimizle ortaya koyuyoruz.

"ASIRLIK UYANIŞIMIZI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması hayati bir öneme sahiptir. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

"PUSUDA BEKLEYENLER HİÇ MEMNUN OLMAYACAK"

Türkiye'nin son 7 yıldır maruz kaldığı saldırılara göğüs gerdik. Tam bu sırada salgın geldi. Türkiye koronavirüsten en az etkilenen ülkelerden biri oldu. Yılın ilk çeyreğinde büyürken, ikici çeyreğinde bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Yılın 3. çeyreğinde ise büyüyerek salgının etkilerini üzerimizden attık. Salgında Türkiye ihracatta 41 milyar doların üzerine çıkarak geçen yılı bile geride bıraktı. İstihdam oranımız 41'den yüzde 41,6'ya yükseldi. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi notu şirketlerinin hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye'yi Afrika'nın Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz."