Erdoğan demirören golf turnuvası sona erdi

Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören adına Kemer Country Club'ta ikincisi düzenlenen "Erdoğan Demirören Golf Turnuvası" bugün gerçekleştirilen anma töreni ve ödül yemeği ile tamamlandı.04-06 Ekim tarihlerinde golfün gelişmesinde büyük emeği olan Kemer Country Club'ın Başkanı Merhum Erdoğan Demirören adına 2'ncisi düzenlenen Erdoğan Demirören Golf Kupası büyük mücadelelere sahne oldu. 250 golfçünün katılım gösterdiği turnuvada Cemal Kalyoncu, Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören, Kıvanç Oktay, Faruk Erdoğan, Hakan Çarmıklı, Bülent Ciritçi, Fikret Öztürk, Tuğrul Timur, Ali Nuri Türker ve Erhan Kamışlı'nın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimler de yer aldı.Kemer Country Club'ta düzenlenen ödül törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve eşi Kıvanç Oktay ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir katıldı.YILDIRIM DEMİRÖREN: ÇOK GÜZEL BİR TURNUVA OLDUAnma töreni ve ödül yemeğinde bir konuşma yapan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "Öncelikle tüm katılımcılara katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Rahmetli bizim babamız, sizlerin ağabeyi, arkadaşı ve kardeşiydi. Onun için hepinize tekrar teşekkür ediyorum, çok güzel bir turnuva oldu" dedi.REVNA DEMİRÖREN: KAYINPEDERİMİ HER GÜN ARTAN BİR ÖZLEM İLE ANIYORUZErdoğan Demirören'i çok büyük bir özlem ile andıklarını ifade eden Revna Demirören ise, "Kayınpederim, babamız, çok değerli insan Erdoğan Demirören'in anısına vefatının 2'nci yılında Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nı düzenledik. Hava ve katılım çok güzel. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün oldu, ruhu şad olsun. Onu her gün artan bir özlem ile anıyoruz. Golfü ve sporu çok seviyordu. Herkesi teşvik ediyordu. Biz de onun bu sevgisini burada devam ettirmek için çocukları olarak elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.TURNUVANIN ÖZEL ÖDÜLÜ 'CITYCOCO ELEKTRİKLİ SCOOTER'Erdoğan Demirören Golf Cup özel ödülü 'Citycoco Elektrikli Scooter', Milli takımımızı Avrupa'da temsil eden Kemer Country Club'ın Kulüp Şampiyonu, Edga (Avrupa Engelliler Golf Birliği) turnuva oyuncusu Mehmet Kazan'ın oldu. Mehmet Kazan Ödülü'nü Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı.Erdoğan Demirören Golf Cup özel ödülünü sağlayan Citycoco, turnuvada sağlıklı proteğin barlarıyla yerini alan Züber, turnuvanın destekçileri arasında yerlerini aldı.CAN ÖZDEMİR: KEŞKE BANA BU ÖDÜLÜ ERDOĞAN BEY VERSEYDİTurnuvayı junior kategorisinde kazanan Can Özdemir de, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Turnuvayı düzenleyenlere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Erdoğan Bey'in adına yapılan bu turnuvada 1'inci olduğum için çok mutluyum. Keşke bu ödülü bana, Erdoğan Bey verseydi" şeklinde konuştu.YILDIRIM DEMİRÖREN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİÖte yandan anma töreni ve ödül yemeğinde Demirören Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'e eşi Revna Demirören tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. 55'inci yaşını kutlayan Demirören, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi.Erdoğan Demirören Golf Turnuvası'nda kazanan isimler şöyle;Men's Cat A WinnerErhan KamışlıÖdülünü TFF Başkanı Nihat Özdemir'in elinden aldı.

Men's Cat B Winner

Shinya Ueda

Ödülünü Bodrum Golf Kulübü Başkanı Fikret Öztürk'ün elinden aldı.

Men's Cat C Winner

Emre İskeçeli

Ödülünü Kıvanç Oktay'ın elinden aldı.

Ladies Cat A Winner

Moon Sook Shin

Ödülünü Meltem Demirören Oktay'ın elinden aldı.

Ladies Cat B Winner

Güneş Öztürk Yılmaz

Ödülünü Revna Demirören'in elinden aldı.

Junior 18 Holes Winner

Almina Erdoğan

Ödülünü Junior Kaptanı Fulya Filiz'in elinden aldı.

Junior Academy Course Winner

Can Özdemir

Ödülünü Junior Kaptanı Ayhan Elmas'ın elinden aldı.

Ladies Longest Drive

Hyun Young Shim

Men's Longest Drive

Adilcan Benardete

Ödüllerini Kalyon grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun elinden aldılar.

Ladies Nearest To The Pin

Hyun Young Shim

Men's Nearest To The Pin

İhsan Kızılkaya

Ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer'in elinden aldılar.

Ladies Gross Winner

Beyhan Goldman Benardete

Ödülünü Revna Demirören'in elinden aldı.

Men's Gross Winner

Mehmet Kazan

Ödülünü Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı.

Erdoğan Demirören Golf Cup 2019 Kazananı

Shinya Ueda

Ödülünü Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı.



