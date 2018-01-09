Erdoğan İsim Vermeden Yüklendi: Bu Trenden Düşenler, Düştükleri Yerde Kalır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden çok sert sözlerle yüklendi, "Geçmişte partimizde olup da şimdi dışarıda başka havalarda olanların partimizle ilgili söz söyleme hakkı yoktur. Hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor. Bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Bu trenden düşünler, kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar." dedi.

"GEÇMİŞTE PARTİMİZ ÇATISINDA OLUP ŞİMDİ DIŞARIDA OLANLARIN SÖZ SÖYLEMEYE HAKKI YOK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna dikkat etmelidir. Bunlar AK Parti olarak milletimizle birlikte verdiğimiz hayati mücadelede en küçük desteklerini görmediğimiz, karşı saflarda silüetleri beliren kişilerdir. Bununla ilgili sesiniz çıkmayacak, evet-hayır referandumu yapılıyor, bakıyorsunuz birileri de 'hayır' için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada burada. Şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar.

"BU TRENDEN DÜŞENLER DÜŞTÜKLERİ YERDE KALIRLAR"

Bu birlikteliği, beraberliği, dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola çıkarken ahdederek çıktık. Bu ahitle çıkarken de sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Bu trenden düşenler, düştükleri yerde kalırlar. Bu süreçte bize düşen geçmişteki hatalardan uzak durmaktır. Tüm teşkilatlarımızın bu konuda güç birliği içinde olduklarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor.

"MİLLETİMİZ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Siz hiç merak etmeyin. Türkiye'nin istiklali için hayatını ortaya koyarak çalışanlarla dikensiz bahçelerde kendi ikbali için yollara düşenlerin farkını milletimiz çok iyi biliyor.

ABD'NİN KUDÜS KARARI

Son grup toplantımızdan bugüne kadar gündemimizdeki en önemli meselelerden biri de Kudüs'tü. Amerika'nın kararının hemen ardından başlattığımız diplomasi trafiği ile hızla çalışma başlattık. İslam dünyasının uzun zamandır bir konu etrafında güçlü şekilde kenetlenmesine vesile oldu. İkircikli davranan kimi ülkeler var, hepsini biliyoruz. Ama genel görüntü ümit vericidir.

"İSRAİL'İN ŞIMARIKLIKLARI DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR"

Asırlar boyuınca ecdadımız barışı, huzuru bozmamak şartıyla Kudüs'te kimsenin ibadetine karışmamıştır. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Bütün bunlara karşılık Osmanlı'nın elinden çıktığı günden beri Kudüs'te ne huzur ne barış vardır. Bölgede uygulanan devlet terörü insan hakları ihlalinin zirvesidir. Amerika'nın himayesindeki İsrail'in şımarıklıkları tüm dünyayı felakete sürüklemektedir. Biz tüm samimi dostlarımıza bu ikazı yapıyoruz. Çok geç olmadan bölgede adil bir düzenin kurulması temennimizdir. Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, haklarını hukuklarını korumaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, Kudüs imtihanını başarı ile vermek mecburiyetinde olduğumuza inaniyoruz.

AFRİKA TEMASLARI

Afrika herkes tarafından ittifakla kabul edildiği üzere 3. bin yılın yıldızı olarak kıtadır. Afrika, Türkiye olarak yıllarca ihmal ettiğimiz, batılı sömürgecilerin kanlı pençelerine terk ettiğimiz birr kıtaydı. Büyükelçiliklerimizin sayısı kıtada 12'ydi. Şu anda Afrika'daki büyükelçilik sayımız 41 oldu. Hedef Afrika'da büyükelçiliğimizin olmadığı ülke inşallah bırakmayacağız. THY'nin 51 noktaya uçuş yapmasını sağlayarak yepyeni bir dönemin kapılarını araladık. Biz Afrika'ya doğru bir adım attığımızda onlar bize doğru adeta koşarak geliyor.

FRANSA TEMASLARI

Fransa'ya gittiğimizde de oradaki vatandaşlarımızın ve Türkiye'de yatırımları olan güçlü kuruluşların temsilcileri ile de bir araya geldik. Samimi görüşmelerle de Türkiye-Fransa arasındaki ilişkilerin geleceğe yönelik olumlu neticelerin adımlarını attık.

"ÖNÜMÜZDE LATİN AMERİKA VAR"

Şimdi önümüzde Latin Amerika ülkeleri de var. Oralara da gideceğiz. Çok ciddi bir açılım politikayla dünyaya yayılacağız. Türkiye'yi bir yandan terör örgütlerinin saldırıları ile bir yandan ikili ilişkilerdeki oyunlarla, bir yandan ekonomik kumpaslarla dize getirmek isteyenlerin asıl amacı bizi bu vizyondan uzaklaştırmaktır. Biz hem terör örgütlerini tepeleriz, hem masada iddialarımızı ortaya koyarız hem ekonomize sahip çıkarız hem de asıl hedeflerimize muhafaza ederiz .

"FARKLI DARBE GİRİŞİMLERİNİN İÇİNDELER"

15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar, şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içindeler. Bunu da özellikle buradan ifade etmem gerekir. Şu anda Amerika'daki malum dava, bir siyasi içerikli darbe girişiminin işaretidir. Türkiye'yi güya kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, FETÖ ile CIA ile FBI ile sıkıştırmak suretiyle Türkiye'ye kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonudur. Bu da tutmayacak, bunu da başaramayacaklar. Türkiye bir kabile devleti değildir, bunu bilmeleri lazım. Biz istiklal mücadelemizi küllerimizden yoğrularak ayağa kalktık ve öyle kazandık.

"ÇATLASANIZ DA PATLASANIZ DA BU YOLDA KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ"

Türkiye'nin son 15 yılda geldiği yer birilerini rahatsız ediyor, bir kıskançlıktır gidiyor. Çatlasanız da patlasanız da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Zaten bizim stratejik ortak olarak bildiğimiz dostlar, bizim sınırlarımızda 911 kilometre Suriye, 50 metre Irak sınırında terör örgütlerine her türlü silah desteğini veriyorlarsa biz kendileri ile neyi konuşacağız. 4 bin tır dolusu zırhlı taşıyıcılar, tank, top vs... Terör örgütüne veriliyor. En ufak geri adım var mı? Yok. Kalkıp bize nasihat çekmeye yetleniyorlar. Nasihati kendinize saklayın. Bu konuda biz samimiyet, dürüstlük ararız. Daha önce de söylediğim gibi biz göbeğimizi kendimiz kestik ve kesmeye de devam ederiz.

Bugüne kadar sadece bize çizilen sınırların içine mahkum olup kalsaydık ne 863 milyar dolar milli gelire ulaşırdık ne de 2023 hedeflerimiz olurdu. Bugünlere yüreğimiz, bileğimiz, aklımızla, mücadele ederek geldik."