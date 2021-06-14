Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle bir araya gelecek. Peki, Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman yapılacak?