Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle bir araya gelecek. Peki, Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'de yapacağı görüşme öncesi, Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Gündemin ana konusu haine gelen toplantı öncesi Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman olacak, merak edildi.
ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi bugün Brüksel'de yapılacak.
NE KONUŞULACAK?
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Erdoğan ile Afganistan konusunu görüşeceğini söyledi. Oradaki büyükelçiliklerin nasıl güvende tutulacağının ele alınacağını belirten Sullivan, İki liderin ayrıca Suriye ve Libya konularını görüşeceğini belirtti.