ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLEN ESERİ 27 AYDA HAZIRLADI

Ahşap Yakma Sanatçısı Münir Erbörü,

"Kendisiyle de ufak bir sohbetimiz oldu. Nereli olduğunu, ismimi soyadımı falan sordu. Sonradan ben kendisine söyledim. 'Bunun güzel bir yerde tanıtılmasını istiyorum Cumhurbaşkanım' dedim. 'Elbette' dedi. Teslim ettik ve ayrıldık"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İstanbul,

"BEN AHŞAP YAKMAYA BAŞLADIĞIMDA BU İŞİ YAPAN KİMSE YOKTU"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl kongresine katıldı. Erdoğan'a konuşmasının ardından eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından, dünyadaki ilk ve tek olan, dağlama yöntemiyle 3 milimetre huş ağacına yazılan Kur'an-ı Kerim hediye edildi. 27 ayda tamamlanan eseri ortaya koyan Ahşap Yakma Sanatçısı Münir Erbörü, bu işi ilk olarak kendisinin yapmaya başladığını ve dünyada böyle bir eserin örneğinin olmadığını vurguladı. Erbörü, "1978-80 seneleri falandı. Elime bu havya makinası geldi. O havya makinası sayesinde aldım, ufak tefek yazılardan başladım. Ticaretle uğraştığım için akşamları eve geldiğim zaman televizyon seyretmezdim, oturur bununla meşgul olurdum. Çünkü 2-3 saat insanı çok dinlendirir. Böyle başladık, 82-83 senelerinde bir sergi açtık ve daha çok ilgi gördük. 1998 senesinde ayakkabıcılığı bıraktıktan sonra kendime bir atölye açtım. İlk başta Küçük Ayasofya'da açtım. Orada talebeler gelmeye, biz de öğrenebilir miyiz demeye başladılar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde talebelerimiz mevcut. Ben ahşap yakmaya başladığımda bu işi yapan kimse yoktu. Bir tek Selahattin Ölçeroğlu diye bir arkadaşımız vardı, yalnız resim, gravür yapardı. Hat çalışmazdı. Camilere, medreselere bu hat yazılarını verdim assınlar diye" ifadelerini kullandı.

27 AYDA TAMAMLANDIBu Kur'an-ı Kerimi yapmaya nasıl karar verdiğini ise Erbörü, "Talebelerimle oturmuş sohbet ederken, Çamlıca Camii'nin yapılacağını ve altında kuran müzesi olacağını duyunca, oraya ne bırakabiliriz derken talebelerimle birlikte bu Kur'an-ı Kerimi yazmak için teşebbüse geçtik. Talebelerden örnek çıkartmalarını istedim. Örnek çıkartmakta yardım ettiler. Kur'an-ı Kerim, Hafız Osman'ın kuranından alınan bir örnektir, onun yazısıdır. Onlardan bir örnek çıkartıldı. Ahşaba aktarmada talebelerimden yardım aldım ama yakmasını tamamen kendim yaptım. Böylelikle Kur'an-ı Kerimi 27 ayda tamamladık. Yalnız versek bunu bir dolaba koyacaklar, bir yere koyacaklar dedik, bunu bir takım haline nasıl getirebiliriz diye düşünürken, bu komodin aklıma geldi. Bu şekilde bir takım hazırladık. Sonra Üsküdar Belediye Başkanımız ile tanıştım ve sergilenmesini istedi. Çok ilgi gördük, hatta İbrahim Kalın bey de vardı. Belediye Başkanımız bunu beraber verelim dedi, memnun olurum dedim. 2015'te, Çamlıca Camii açılacağı zaman her şeyimizi hazırladık ancak sonradan bir haber geldi, yoğun bir program olduğundan dolayı ertelendi. Sonra İstanbul il başkanımız talepte bulundular. Biz de Cumhurbaşkanımıza hediye etmek için dün götürdük ve takdim ettik" diye anlattı.

"TANITILMASINI İSTİYORUM CUMHURBAŞKANIM DEDİM, ELBETTE DEDİ"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hediyenin verildiği sırada ufak bir sohbetleri olduğunu aktaran 79 yaşındaki Erbörü, o anları şöyle anlattı: "Kendisiyle de ufak bir sohbetimiz oldu. Nereli olduğunu, ismimi soyadımı falan sordu. Sonradan ben kendisine söyledim. 'Bunun güzel bir yerde tanıtılmasını istiyorum Cumhurbaşkanım' dedim. 'Elbette' dedi. Teslim ettik ve ayrıldık. A3 bazında büyütülerek, 3 milimetre kalınlığında Huş ağacı ile yapıldı. Bu ağaç bizde yok. Rusya ve çevresinde yetişen bir ağaçtır. Kontrplaklar oradan geldi. Beyaz ve damarları ince, sert olduğu için onu tercih ettik. Yaktık, bitirdik. Sonra tamamen etrafını deri ile çevirerek koruma altına aldık"

Görüntü dökümü: ------------------------ -Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyenin verilmesi -Münir Erbörü ile röportaj -Atölyeden görüntüler-Genel ve detay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı