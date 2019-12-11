Erdemli'de doğalgaz çalışmaları
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçeye doğalgazın getirilmesi çalışmalarının 2020 yılında tamamlanacağını söyledi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçeye doğalgazın getirilmesi çalışmalarının 2020 yılında tamamlanacağını söyledi.
Tollu, Belediye Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın girişimleriyle, ilçeye doğalgazın getirilmesinin yatırım planına alındığını hatırlattı.
Çalışmanın, vatandaşlar için önemine vurgu yapan Tollu, "Programa göre doğalgazın Erdemli'ye getirilmesi, 2020 yılında tamamlanacak." dedi.