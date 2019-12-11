Erdemli'de doğalgaz çalışmaları
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Erdemli'de doğalgaz çalışmaları

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçeye doğalgazın getirilmesi çalışmalarının 2020 yılında tamamlanacağını söyledi.

11.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:34
Erdemli'de doğalgaz çalışmaları

Belediye Başkanı , ilçeye doğalgazın getirilmesi çalışmalarının 2020 yılında tamamlanacağını söyledi.

Tollu, Belediye Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 'ın girişimleriyle, ilçeye doğalgazın getirilmesinin yatırım planına alındığını hatırlattı.

Çalışmanın, vatandaşlar için önemine vurgu yapan Tollu, "Programa göre doğalgazın Erdemli'ye getirilmesi, 2020 yılında tamamlanacak." dedi.

Kaynak: AA
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