Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Belediye ekiplerince değişik mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyen Mehmetbeyoğlu, ilgililerden bilgi aldı.

Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 mahallede 58 bin metrekare kilitli parke taşı çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Sezon sonuna kadar 25 mahallede çalışmaların tamamlanacağını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Erciş'imiz kadim ve şanlı bir tarihi vardır. Bizlerde bu kadim ve şanlı tarihi bulunan ilçemize hizmetin en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hizmetlerin ilçemize ulaştırılmasında başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet büyüklerimize, sayın milletvekilimize, siyaset kurumumuzun kıymetli temsilcilerine ve bütün paydaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA