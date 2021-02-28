Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı (2)
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Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı (2)

28.02.2021 00:06 | Son Güncelleme: 28.02.2021 00:13

Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün konuşması Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması İYİ Parti genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan'ın konuşması ANKARA - Saadet Partisince merhum başbakanlardan...

Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün konuşması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması

İYİ Parti genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan'ın konuşması ANKARA - Saadet Partisince merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla "Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı" düzenlendi. (2)

Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı (2)
Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı (2)
Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı (2)
Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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