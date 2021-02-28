Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı (2)
Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün konuşması Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması İYİ Parti genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan'ın konuşması ANKARA - Saadet Partisince merhum başbakanlardan...
Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün konuşması
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması
İYİ Parti genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan'ın konuşması ANKARA - Saadet Partisince merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla "Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı" düzenlendi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat