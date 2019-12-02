Er-kadın, AB eğitimlerinde

02.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:14

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Derneğinin AB tarafından onaylanan Türkiye de Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim Kapasitesinin ve Saygınlığının Artırılması Projesi'nin Erzurum da yapılan ilk iki toplantısının ardından üçüncü toplantısı İstanbul da gerçekleştirildi.



İletişim, Planlama çalıştay programı Türkiye'nin çeşitli illerinde belirlenen başarılı çalışmaları ile örnek teşkil eden yirmi altı dernek başkanlarının katılımı ile İstanbul The Bostancı Otel'de yapılan beş günlük eğitim toplantılarında Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği ve Kadınlara Meslek Edindirme Derneği de yer aldı.



Proje sahibi DATÜB Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Ilıcalı, "AB desteği ile yürütmekte olduğumuz projenin genel amacı, STÖ üyeleri ve bileşenleri arasında, özel sektör, kamu ve akademisyenler arasında iş birliği ve koordinasyonun artırılması yoluyla Erzurum ve Türkiye de ki STÖ leri bir araya getirip yönetim kapasitelerinin artırılmasıdır. STÖ ler çalışmalarının daha üst düzeylere taşınması ile platform oluşturmak, sürdürülebilir gelişimleri için iletişim planı, izleme, değerlendirme planı, stratejik plan hazırlama kapasitelerinin geliştirilmesi kolaylaşacaktır" dedi.



ERKADIN yönetim kurulu başkanı Zekiye Çomaklı ise "2003 yılında kurduğumuz Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği her alanda olduğu gibi proje yürütme konusunda da ilkleri gerçekleştirerek bu güzel toplantılara davet edilmenin onurunu yaşıyor. Erzurum'un ve bölgemizin ilk kadın girişimciliği derneği olan kısa adı ERKADIN gerek kadınlarımıza ev eksenli çalışmalar için mesleki eğitimler (folklorik bebek yapımı, galoş üretimi eğitimi, hediyelik ipek halı dokuma, makine ve el örgü eğitimi), gerek toplumsal hayatta yer alan işletmelerde çalışabilecekleri meslekler ( turizm sektöründe ara elaman)ve gerekse organik üretim yapabilecekleri çiftçilik üzerine projeleri( Çilek üretimi eğitimi) gibi dokuz projeyi başarı ile yürüttü. Elbette ki daha iyiye daha güzele ulaşabilmek için eğitimleri aksatmamak gerekir. Bizler dernek ofisinde toplanıp çay içip pasta yiyen, şahsi keyfimiz için geziler düzenleyen kadınlar değil, girişimcilik ruhu taşıyan ve kadınımıza ne yapabiliriz fikirleri ile hareket eden kadınlar olarak 16 yıldan beri çok güzel işlere imza atan ve atmaya devam eden bir dernek olmaya çalışıyoruz, çalışmalarımızı takdir ederek Türkiye genelinde yirmi altı dernek arasında derneğimizi davet eden AB proje sorumlularına yönetim kurulum, üyelerim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum " dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA