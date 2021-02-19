Epic Store'un ücretsiz dağıttığı 2 oyun
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Epic Store'un ücretsiz dağıttığı 2 oyun

19.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:11
Epic Store'un ücretsiz dağıttığı 2 oyun

Oyun platformu olan Epic Games Store oyunseverleri süprize boğmaya devam ediyor. Oyuncuları heycanlandırmaya kaldığı yerden devam eden Epic Store bir haftalığına Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını bedava olarak kullanıcıların hizmetine sundu. Bu iki oyunun normal değeri 319 TL iken bir haftalığına oyuncular ücretsiz bir şekilde oynayabilecekler.

Bu haftanın en ilgi gören oyununun Rage 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bethesda'nın 2109 yılında oyunseverlere sunduğu bu oyun oyun sistemleri içerisinde kaliteli ve görsel efektleri ile takdirleri topladı. Rage 2'nin ilk oyununa kıyasla bu 2 oyununun vasatın biraz altında kaldığı söylenilebilir fakar ücretsiz olduğunu dününürsek denemeye değer oyun olduğunu görebiliriz.

Haftanın bir diğer oyunu ise 20 TL bandındaki Absolute Drift olmuştur. Yapımı konusunda bağımsız olan bu oyunda drift yaparak en iyi drift becerilerinizi göstermeye çalışıyorsunuz.

RAGE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

İşlemci: Intel Core i7-4770 or AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8GB or AMD Vega 56 8GB

Depolama: 50 GB boş alan

ABSOLUTE DRİFT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10

İşlemci: 2GHZ

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512MB

Depolama: 400 MB boş alan

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