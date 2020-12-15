Epic Games ücretsiz oyunları sızdırıldı! Epic Games'in ücretsiz oyunları neler? Yılbaşına özel Epic Games yıl sonu kampanyası!
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Epic Games ücretsiz oyunları sızdırıldı! Epic Games'in ücretsiz oyunları neler? Yılbaşına özel Epic Games yıl sonu kampanyası!

15.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:41
Epic Games ücretsiz oyunları sızdırıldı! Epic Games'in ücretsiz oyunları neler? Yılbaşına özel Epic Games yıl sonu kampanyası!

Son günlerde sıklıkla konuşulan konulardan biri olan Epic Games ücretsiz oyunları sızdırıldı. Epic Games'in ücretsiz oyunları arasında iddialı yapımlarında olması oyun severlerin dikkatini çekti. Ubisorft'un da katıldığı ücretsiz oyunlar karşılaşmasında kazanan Epic Games olacak gibi! Epic Games'in ücretsiz vereceği oyunlar neler?

Epic Games'in15 gün boyunca oyun dağatacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine Ubisoft'tan da bilgi gelmişti. Oyun haberlerinde çıkan sızıntı haberlerden biri olan Epic Games'in yıl sonu kampanyasında ücretsiz olarak dağıtacağı 15 oyunu sizler için derledik. Peki, Epic Games'in vereceği oyunlar neler?

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?

2020'nin son günlerini yaşadığımız bugünlerde, oyun tutkunlarının için iyi haberler geliyor. Yapılan sızıtıya göre Epic Games, 17 Aralık'tan başlayarak sırasıyla; Dying Light, Resident Evil 7, The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Origins, Metal Gear Solid V, The Evil Within 2, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3, Monster Hunter World, Dragon Age Inquisition, Horizon Zero Dawn, Ghost Recon Breakpoint ve Hitman 2'yi ücretsiz olarak dağıtacak.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI STEAM FİYATI

Dying Light: 59,99 TL

Resident Evil 7: 89 TL

The Witcher 3: 59,99 TL

Mass Effect Andromeda: 199 TL (Deluxe Edition için)

Assassin's Creed Origins: 269 TL

Metal Gear Solid V: 55 TL

The Evil Within 2: 134 TL

Far Cry 5: 269 TL

Fallout 4: 133 TL

Borderlands 3: 101,97 TL

Monster Hunter: World: 139 TL

Dragon Age Inquisition: 69,99 TL

Horizon Zero Dawn: 275 TL

Ghost Recon Breakpoint: 269 TL (Epic Games fiyatıdır.)

Hitman 2: 102,50 TL

TOPLAM: 2.225,44 TL

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