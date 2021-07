Enjin coin (ENJ) nedir? Enjin (ENJ) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi de Enjin Coin, Ethereum blok zincirinde yayınlanan bir ERC-20 jetonudur, yani zincirdeki herhangi bir ENJ işleminin, bir iş kanıtı konsensüs algoritması kullanılarak Ethereum ağı tarafından doğrulandığı ve güvence altına alındığı anlamına gelir. Madenciler, blok zincirine yeni bloklar eklemek için birbirleriyle rekabet eder ve ağdaki tüm düğümlerin çoğunluğunun, yayınlanması için bir kaydı onaylaması gerekir.

Enjin Coin bugünkü fiyatı ₺9,87 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺626.530.689 TRY. Enjin Coin son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #74, piyasa değeri ₺8.237.642.499 TRY. Dolaşımdaki arz 834.331.121 ENJ coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 ENJ coin.

ENJİN(ENJ) COİN NEDİR?

Enjin Coin, birbirine bağlı, blok zinciri tabanlı oyun ürünleri ekosistemi sağlayan bir şirket olan Enjin'in bir projesidir. Enjin'in amiral gemisi teklifi, kullanıcıların web siteleri ve klanlar oluşturabilecekleri, sohbet edebilecekleri ve sanal eşya mağazalarına ev sahipliği yapabilecekleri bir sosyal oyun platformu olan Enjin Network'tür.

Enjin, oyun geliştiricilerinin Ethereum blok zincirindeki oyun içi öğeleri tokenleştirmesine olanak tanır. Platformu kullanılarak yayınlanan dijital varlıkları desteklemek için bir ERC-20 tokeni olan Enjin Coin'i kullanır ; bu, öğelerin gerçek dünya değeriyle satın alınabileceği, satılabileceği ve alınıp satılabileceği anlamına gelir.

Enjin Coin ilk edildi açıklandı Temmuz 2017 yılında ve o başlattı Haziran 2018 yılında Ethereum mainnet üzerinde.

Enjin Coin (ENJ), takas edilemeyen jetonlar (NFT'ler) gibi blok zinciri varlıklarının değerini desteklemek için kullanılan dijital bir değer deposudur. Enjin Platformu ile basılan her varlık, NFT'ler içinde kilitlenen ve dolaşımdan kaldırılan bir basım kaynağı olan ENJ'yi içerir. ENJ ile blok zinciri varlıklarının basılması, içerik oluşturuculara ve kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlar:

Onları yedek bir değerle aşılar

Şeffaflık sağlar

Örnek likidite verir

Oyunlarda ve uygulamalarda yardımcı program sağlar

anti-enflasyonist

Enjin'in "eritme" işlevi, kullanıcıların ENJ değerini içeriden almak için istedikleri zaman blok zinciri varlıklarını yok etmelerine olanak tanır.

Enjin blockchain ekosistemi, herkesin blockchain ile geliştirmesini, ticaretini, para kazanmasını ve pazarlamasını kolaylaştıran yazılım ürünleri sunmayı amaçlar.

2009 yılında kurulan Enjin, şirketin ilk ürünü olan Enjin Network adlı bir oyun topluluğu platformu ile oyun endüstrisinde köklere sahiptir ve on yıl boyunca 20 milyon kullanıcıya ulaşmıştır.

2017 yılında bir ICO'nun ardından Enjin, herkesin blok zinciri varlıklarını kolayca basmasını, yönetmesini, ticaretini, dağıtmasını ve entegre etmesini sağlayan bir yazılım ürünleri paketi oluşturarak kendisini lider bir blok zinciri ekosistem geliştiricisi olarak kurdu.

Enjin'in kurucu ortağı Witek Radomski, ilk değiştirilemez tokenlerden (NFT'ler) birinin kodunu yazdı ve aynı zamanda ERC-1155 Ethereum token standardının ortak yazarıdır.

Zincir üstü bir altyapı üzerine inşa edilen Enjin ekosistemi, oyun geliştiricilerinin ve her büyüklükteki işletmenin, satın alma, elde tutma, katılım ve para kazanma stratejilerinin bir parçası olarak tokenize edilmiş dijital varlıkları kullanmasını sağlar. Enjin ekosistemi, blockchain varlıklarının değerini desteklemek için kullanılan bir kripto para birimi olan Enjin Coin (ENJ) tarafından desteklenmektedir.

ENJİN COİN'İN KURUCULARI KİMDİR?

Enjin, 2009 yılında Maxim Blagov ve Witek Radomski tarafından bir oyun topluluğu platformu olarak kuruldu ve Blagov'un CEO olması ve şirketin yaratıcı yönetiminden sorumlu olması ve Radomski'nin ürünlerinin teknik gelişiminden sorumlu teknik direktör olarak görev yapmasıyla kuruldu. Blagov kendisini yaratıcı yön, pazarlama ve yazılım proje yönetimi ve tasarımı konularında deneyim sahibi olarak tanımladı.

Blockchain'i Enjin'e tanıtma fikri ilk olarak Radomski tarafından 2012'de Bitcoin (BTC) ile ilgilenmeye başladıktan sonra önerildi ve sonunda şirketi bir ödeme seçeneği olarak kabul etmeye ikna etti. Ethereum ve akıllı sözleşmeler hakkında bilgi edindikten sonra , kendi blockchain entegre yazılımını oluşturmak istediğine karar verdi. Radomski ayrıca, Haziran 2018'de tanıtılan , Haziran 2019'da nihai hale getirilen ve hem değiştirilebilir hem de değiştirilemez belirteçlerin basımı için kullanılan, Ethereum tarafından verilen belirteçler için yeni bir standart olan ERC-1155 belirteç standardının yazarıdır.

ENJİN COİN'İ BENZERSİZ KILAN NEDİR?

Kurucu ortak Radomski'ye göre Enjin Coin, şirketin Şubat 2020'de başlatılan blok zinciri varlık geliştirme platformu Enjin Platform ile basılan her tokenin doğrudan ENJ tarafından desteklenmesi ve oyun içi öğelere gerçek dünya likiditesi sağlaması bakımından benzersizdir. Benzer şekilde Blagov, milyonlarca oyuncunun Enjin Coin tarafından desteklenen dijital öğeleri varlığından bile haberdar olmadan kullandığı bir gelecek hayal ettiğini söyleyerek şirketin benimsemeye odaklandığını belirtti.

Enjin Coin, oyun geliştiricilerinin yeni, benzersiz değiştirilebilir veya değiştirilemez ERC-1155 belirteçlerini basmak için ENJ gönderdiği bir dizi akıllı sözleşme kullanır. Bu jetonlar, Eylül 2019'da başlatılan Enjin Marketplace'te alınıp satılabilir veya herhangi bir zamanda destek ENJ'leri ile takas edilebilir. Daha fazla özel jeton basıldıkça, ekosistemden daha fazla ENJ çıkarılır, bu da onu daha az hale getirir.

Bunu göre teknik inceleme , Enjin Para kullanan iki zincir-açık ve kapalı zincirli bir dizi işlemden. Enjin ekosisteminde bir işlem tamamlandığında, Güvenilir Platform, kullanıcıların akıllı cüzdanlarıyla iletişim kurar ve web sitesi veya oyun, işlem Ethereum blok zinciri tarafından doğrulanana kadar dijital öğenin yer tutucu veya takas edilemez bir sürümü ile hemen güncellenir.

DOLAŞIMDA KAÇ ENJİN COİN (ENJ) COİN VAR?

Enjin Coin'in sabit maksimum 1 milyar jeton arzı vardır. Bununla birlikte, ekosistem büyüdükçe ve daha fazla ENJ oyun içi dijital varlıklara kilitlendiğinden, gerçekte dolaşan jeton sayısı azalacaktır.

Enjin Coin ilk olarak Eylül 2017'de 400 milyon ENJ'nin o sırada 12 milyon dolar değerinde toplam 38.800 Ether (ETH) karşılığında satıldığı ve 100 milyon ENJ'nin bonus olarak verildiği bir ön satış etkinliği sırasında satın alınabilir hale getirildi. Toplamda, ön satış satıldı ve toplam arzın %50'sini dağıttı. Bir başlangıç sikke sunan toplam arz% 30 - - satılmaya hazır 300 milyon ENJ ile Ekim 2017 yılında düzenlendi. ICO, o sırada 18,9 milyon dolar değerinde 75.041 ETH topladı. ICO sırasında satılmayan jetonlar, daha sonra topluluk girişimleri ve pazarlama için kullanılmak üzere altı ay boyunca kilitlendi.

Toplam jeton arz% 10 oldu saklıdır başka% 10 ekip üyeleri ve danışmanları için ayrılmış iken, toplum girişimlerinin, beta test, pazarlama ve stratejik ortaklık için şirket için. Ekip üyesi jetonları ilk altı ay boyunca kilitlendi ve 24 aylık bir süre boyunca kazanılırken, danışman jetonları iki ay boyunca kilitlendi ve daha sonra tamamen serbest bırakıldı.

ENJİN COİN AĞI NASIL GÜVENDE?

Enjin Coin, Ethereum blok zincirinde yayınlanan bir ERC-20 jetonudur, yani zincirdeki herhangi bir ENJ işleminin, bir iş kanıtı konsensüs algoritması kullanılarak Ethereum ağı tarafından doğrulandığı ve güvence altına alındığı anlamına gelir. Madenciler, blok zincirine yeni bloklar eklemek için birbirleriyle rekabet eder ve ağdaki tüm düğümlerin çoğunluğunun, yayınlanması için bir kaydı onaylaması gerekir.

Enjin Coin'e güç sağlayan temel akıllı sözleşmeler, Eylül 2017'de Ethereum geliştiricisi Matthew Di Ferrante, 2018'in başlarında akıllı sözleşme denetçisi ve geliştirici ZK Labs ve Temmuz 2019'da Castillo Network tarafından dahil olmak üzere çeşitli denetimlerden geçti.

Ekim 2020'de Enjin, bilgi güvenliği şirketi HackerOne aracılığıyla bir hata ödül programı başlattı.

ENJİN COİN'İ (ENJ) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

Enjin Coin, diğerleri arasında Binance , Bithumb , Uniswap (V2) ve Balancer gibi kripto para borsalarından satın alınabilir. ABD doları ve euro gibi fiat para birimlerine, Bitcoin ve Ether gibi kripto para birimlerine ve Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) gibi sabit paralara karşı işlem görebilir. Hem spot hem de türev piyasalarda alınıp satılabilir.