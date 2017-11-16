Engelli ve Eski Hükümlüler Girişimci Olacak
Çarşamba Kalkınma ve Proje Ofisi tarafından bu kez engelli ve eski hükümlülere Çarşamba’da ilk olarak girişimcilik kursu açıldı.
Çarşamba Kalkınma ve Proje Ofisi tarafından bu kez engelli ve eski hükümlülere Çarşamba'da ilk olarak girişimcilik kursu açıldı.
Kursu başarıyla tamamlayan engelli ve eski hükümlüler girişimci olacaklar. Aldıkları belgeleri ve projeleriyle KOSGEB hibe desteğiyle kendi işlerini kurabilecekler. Program; Çarşamba Ticaret Borsası ile Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının ortak kurduğu Kalkınma Proje Ofisi, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, ÇABED (Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği), SAMEF (Samsun Engelliler Federasyonu), İŞKUR, KOSGEB işbirliği ve ortak mutabakatı ile başladı. Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz kursiyerleri ziyaret etti.
150 girişimci işlerini kurdu
Kursu ziyarette konuşan Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, ilçede 16'ıncısı düzenlenen Girişimcilik Eğitimleri kursunun engelli ve eski hükümlülere açıldığını vurguladı. Yalnızca Samsun'dan değil, artık İstanbul'dan, Almanya'dan da kurslara talep olduğunu belirten Yılmaz, bu mevcut kursta ki iki kursiyerin buralardan olduğunu söyledi. Bu dönemle birlikte Çarşamba'da 525 kişiye girişimcilik belgesi verildiğini açıklayan Yılmaz, "Kursiyerlerimizin 150'si ise KOSGEB destekleriyle kendi işlerini kurdular. Sizlerde kendiişlerinizi kuracaksınız. Projeleriniz gerçekten çok çeşitli ve başarılı olacağınız işlerden oluşuyor. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.
Başsavcı Bülbül: "Her türlü desteği sunacağız"
Eğitimde ki engelli ve eski hükümlü kursiyerlere seslenen Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül öncelikle, bu projenin güzel bir işbirliğinin neticesi olduğunu söyledi. Bu projenin Çarşamba'da desteğe muhtaç kesimler için izlenmesi gereken yolun en önemli adımlarından biri olduğunu da vurgulayan Bülbül, "Bilindiği üzere ceza infaz sistemimizin temel amacı ceza almış bireyin ıslahını sağlayarak, topluma adaptasyonunu sağlamış ve kendi ayakları üzerinde durabilen saygın bireyler olarak sosyal yaşama katılımlarını sağlamaktır. Bakanlığımız bu amaca destek veren projelere büyük destek vermektedir. Bu tarz projeler ile engelli kardeşlerimizin eski hükümlülerin ve suç mağdurlarının ellerinden tutmalı onlara yol göstermeli ve fırsatlar sunmalıyız. Son olarak girişimcilik ve meslek edinme yolunda ilk adımlarını atan kursiyerlerimize başarılar diler, bu ve bundan sonra yapılacak olan projelerin ilçemiz için güzel kazanımlar sağlayacağına olan inancımla projeye katkı sağlayanlara teşekkür eder, Başsavcılığımızca ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak eğitimler süresince ve sonrasında her türlü desteği sunacağımızı belirtmek isterim" dedi.
Güney: "Girişimciler değerlidir"
Son olarak konuşan Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, önceki görev yerinde buradaki çalışmalar kadar girişimci yetiştirilemediğini ifade etti. Güney, "Bizlere gelen insanlarımızdan iş isteğiyle gelenler de olur, bu en çaresiz kaldığımız zamandır. Çünkü maalesef iş bulmak zordur. Biz de nitelik açısından İŞKUR'a yönlendiririz. Dolayısıyla sizlerin girişimciliği de önemli. Bakanlarımızın yanında da söylediğim bir şey var. Bir kaymakamdan çok daha kıymetlidir ki yanında insan çalıştıran, hatta kendine iş kuruyorsa bence çok önemlidir. Sizleri de tebrik ediyorum. Anladığım kadarıyla hepinizin projeleri var. İnşallah bu projelerinizi hayata geçireceksiniz. Sizleri ve bu oluşumu sağlayanları kutluyorum" diye konuştu.
Kursta; 4 ayrı grupta, 65'i engelli, 25'i eski hükümlü, 10'u kaynaştırma, toplam 100 kursiyer 32'şer saatlik eğitim görüyor. Dört hafta sürecek kursta eğitimi, Kalkınma Proje Ofisi Müdürü Mehmet Akbulut veriyor. - SAMSUN