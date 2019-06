Engelli eşi ve çocuklarına adeta gözü gibi bakıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan Veziha Yardım, zihinsel engelli ve epilepsi hastası kızlarıyla yüzde 90 görme engelli eşine adeta bir bebek gibi bakıyor.

İlçede 2017 ve 2018'de meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gördüğü için konteynerde ailesiyle yaşayan 60 yaşındaki Veziha Yardım, doğuştan zihinsel engelli ve epilepsi hastası çocukları 38 yaşındaki Züleyha ve 35 yaşındaki Halime ile yüzde 90 görme engelli eşi 60 yaşındaki Emin Yardım'ın her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Çevresindekilerinin de takdirini kazanan anne, özellikle iki kızının yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Veziha Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gördüğü için konteynerde yaşadıklarını sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Sekiz çocuğunun olduğunu, iki kızının doğuştan zihinsel engelli ve epilepsi hastası, eşinin ise gözünden yaşadığı rahatsızlık sonucu yüzde 90 görme engelli olduğunu anlatan Yardım, zorluklar içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yardım, kızları ve eşinin her türlü ihtiyacını karşıladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hastalıklardan dolayı hiçbir yere gidemiyorum. Bunun yanı sıra eşimin saç sakal tıraşını yapıp, elbiselerini ütüleyip giydiriyor, yemeğini hazırlıyorum. Eşim dışarı çıktığı zaman ben de kendisine eşlik ediyorum. Gözü görmediği için yanında olmak zorundayım. Komşularım da Allah razı olsun bizlere desteğini esirgemiyor. Onlar da bana 'Çocuklarına çok iyi bakıyorsun.' diyor. Kızlarım lavaboya bile gitseler yanlarından ayrılmıyorum. Onların tırnaklarına kadar ben kesiyorum."

Devletten aldıkları bakım aylığıyla parasıyla geçimlerini sağladıklarını anlatan Yardım, "Eşim de gözleri görmediği için bir yerde çalışamıyor. Hayatım gerçekten çok zor ancak hayat her şeye rağmen devam ediyor." dedi.

Veziha Yardım, hayırseverlerden destek beklediklerini ifade ederek, ilçede yapımı devam eden konutlara bir an önce geçmek istediklerini dile getirdi.

"Eşimin hakkını ödeyemem"

Emin Yardım ise yaklaşık 40 yıldır evli olduklarını belirterek, eşinin bir gün olsun kendisine desteğini esirgemediğini söyledi.

Engelinin kendisini zorladığını ancak eşinin kendisine sürekli destek olduğunu belirten Emin Yardım, "Eşimden Allah razı olsun. Her türlü ihtiyacımı karşılıyor. Saç ve sakal tıraşıma kadar kendisi yapıyor. Eşimin hakkını ödeyemem. Kendisi olmasa ben hiçbir yere gidemem. İki kızım da zihinsel ve epilepsi hastası. Eşim onlara da gözü gibi bakıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA