Engellerini fikriyle aşan gazeteci...Engellerini tek koluyla aştı, 20 yıldır gazetecilik yapıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te bedensel engelli İsmail Tunç, 20 yıldır yaptığı gazetecilik mesleği ile engellerini aşıyor.

Yayımladığı haftalık gazeteyle bir yandan engellilerin sesini duyuran Tunç, bir yandan da engellerine küsmeyerek örnek bir hayat yaşıyor.

44 yaşında olan Tunç, doğuştan engelli olmasına rağmen, engellerine mahkum olmayarak 20 yıldır gazetecilik yapıyor. Diğer insanlarla fırsat eşitliğine sahip olmayan Tunç, mesleğindeki azmi ile bir alışveriş merkezinin kafesini adeta ofis olarak kullanıyor. Yaklaşık 20 yıl önce yerel bir televizyon sahibi arkadaşının kendisindeki azmi görüp, engellilerle ilgili program yapma teklifinde bulunması üzerine gazetecilik hayatına ilk adımı attığını dile getiren Tunç, yaklaşık 10 yıl boyunca sürdürdüğü programda engellilerle ilgili sorunları ve çözüm yollarını anlattıklarını aktardı.

Kafeyi ofis olarak kullanıyor

Tunç, imkanlar el verdiği taktirde tek hayalinin kendisi gibi engelli olan birkaç kişiye de istihdam oluşturmak olduğunu belirtti.

Gaziantep'te 2009 yılında haftalık olarak yayın hayatına başlayan Biz de Varız Gazetesini dijital ortamda devam ettiren Tunç, yaşadığı hayat ile adeta dünyadaki tüm engellilere örnek olacak çalışmalar yapıyor.

Gazetenin her alanıyla sadece kendisinin ilgilendiğini anlatan İsmail Tunç, "Yerel medyada olmak kolay değil. Bu mecrada para kazanmak kolay değil. Dolayısıyla tek başıma ancak buna gücüm yetiyor. Keşke imkanlar daha geniş olsa da özellikle engelli arkadaşlarımızı bu iş ile istihdam edebilsek" dedi.

"Engellerimizi fikirlerimiz ile aşmamız lazım"

İnsanların bedensel engellerini fikirleri ile aşması gerektiğine dikkat çeken gazeteci İsmail Tunç, "Hayatın her alanı herkes için zor. Tabi bizler engelli olarak biraz geriden geliyoruz. Bunu göz ardı etmemek lazım. Bizler bu engeli aklımız ve fikrimiz ile bu engelleri yenmeye çalışıyoruz. Elbette zorlukları var ama biraz bardağın dolu tarafına bakmak lazım" şeklinde konuştu.

"Engellilerin hayata küsmeleri sadece kendilerini bağlar"

Doğuştan yürüyemeyen ve yalnızca bir kolunu kullanabilen gazeteci İsmail Tunç, hayata küsen engelli vatandaşların bu küskünlüklerinin sadece kendilerine acı çektireceğini söyledi.

Tunç, "Engelli olup hayata küsen insanlara yıllar önce söyledik. Küsmeleri sadece kendilerini bağlar. Küserler ise sadece kendileri acı çeker. Ortaya çıkacaklar, konuşacaklar, dertlerini anlatacaklar, bir şeyler üretecekler ve özellikle bizde varız demeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Nefes alıyorsak kutlamaya değer"

İsmail Tunç, 3 Aralık Dünya Engelliler gününün neşe ile kutlanması gerektiğini anlattı. Tunç, "Biz yıllarca bu günün güzelliklerle iyiliklerle ve neşe ile kutlanması gerektiğini dile getirdik. Buna hep itiraz ettiler. Engelin neyini kutluyorsunuz diye. Halbuki sadece yaşamak kutlamaya değerdir. Ne olursa olsun nefes alabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Öte yandan engellerini azmi ile aşan gazeteci, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla tüm engelli vatandaşların engelliler gününü kutladı.