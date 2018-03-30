Enerji Verimliliğine 600 Milyon Dolar

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından şu ana kadar 78 enerji verimliliği projesine yaklaşık 600 milyon dolar finansman sağlandığı belirtildi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadelede, yenilenebilir enerjinin ve kaynak verimliliği gibi yatırımların hayata geçirilmesinde finans sektörüne büyük rol düştüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Kalkınma Kurumları Finansmanı ve Mühendislik Müdürü Coşkun Kanberoğlu, enerji verimliliği projelerinin, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında fark yarattığına işaret etti.

Bankanın kredi portföyünün yüzde 68'inin, sürdürülebilirlik yatırımlarından oluştuğunu vurgulayan Kanberoğlu, "Enerji verimliliği yatırımlarını 2009'dan bu yana orta ve uzun vadeli fonlarla destekliyoruz. Bugüne kadar 78 enerji verimliliği projesine, yaklaşık 600 milyon dolar finansman sağladık. Önümüzdeki dönemde de enerji verimliliği projelerine desteğimiz sürecek. Bu alanda Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Alman Kalkınma Bankası, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası kaynaklardan fon temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.