Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madenciliğin işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar milletimizin, 84 milyonun. Sadece bugün yaşayanların değil, gelecek nesillerimizin de payı ve hakkı var bu kaynaklarımızda." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet