Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madenciliğin işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu... - Haberler Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madenciliğin işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madenciliğin işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu kaynaklar hepimizin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madenciliğin işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar milletimizin, 84 milyonun. Sadece bugün yaşayanların değil, gelecek nesillerimizin de payı ve hakkı var bu kaynaklarımızda." - ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "2021'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yaptık"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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