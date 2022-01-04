Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madenciliğin işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madenciliğin işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu kaynaklar hepimizin.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Madenciliğin işin siyaseti olmaz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel menfaatlere alet edilemez. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar milletimizin, 84 milyonun. Sadece bugün yaşayanların değil, gelecek nesillerimizin de payı ve hakkı var bu kaynaklarımızda." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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