Son dakika haber | Enerji Bakanı Dönmez: "Kanuni sondaj gemimiz artan ihtiyaca cevap verecek"
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Son dakika haber | Enerji Bakanı Dönmez: "Kanuni sondaj gemimiz artan ihtiyaca cevap verecek"

03.10.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:45
Son dakika haber | Enerji Bakanı Dönmez:

Son dakika haberi: - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz'deki sondaj gemilerimize lojistik ve tedarik desteği sağlayacak Filyos Limanı Kıyı Lojistik Merkezi'nde çalışmalarımız sürüyor.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz'deki sondaj gemilerimize lojistik ve tedarik desteği sağlayacak Filyos Limanı Kıyı Lojistik Merkezi'nde çalışmalarımız sürüyor. Merkezimiz, 3. Sondaj Gemimiz, Kanuni'nin de bölgede sondaja başlayacak olmasıyla artan ihtiyaca cevap verecek".

Son dakika haber | Enerji Bakanı Dönmez: 'Kanuni sondaj gemimiz artan ihtiyaca cevap verecek'
Son dakika haber | Enerji Bakanı Dönmez: 'Kanuni sondaj gemimiz artan ihtiyaca cevap verecek'
Son dakika haber | Enerji Bakanı Dönmez: 'Kanuni sondaj gemimiz artan ihtiyaca cevap verecek'
Son dakika haber | Enerji Bakanı Dönmez: 'Kanuni sondaj gemimiz artan ihtiyaca cevap verecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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