Son dakika haber | Enerji Bakanı Dönmez: "Kanuni sondaj gemimiz artan ihtiyaca cevap verecek"

Son dakika haberi: - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz'deki sondaj gemilerimize lojistik ve tedarik desteği sağlayacak Filyos Limanı Kıyı Lojistik Merkezi'nde çalışmalarımız sürüyor.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Karadeniz'deki sondaj gemilerimize lojistik ve tedarik desteği sağlayacak Filyos Limanı Kıyı Lojistik Merkezi'nde çalışmalarımız sürüyor. Merkezimiz, 3. Sondaj Gemimiz, Kanuni'nin de bölgede sondaja başlayacak olmasıyla artan ihtiyaca cevap verecek".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı