Endonezya'da toprak kaymaları: 13 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Endonezya'da toprak kaymaları: 13 ölü

10.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:46
Endonezya'da toprak kaymaları: 13 ölü

Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 13 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 13 kişi yaşamını yitirdi.

CNA'daki habere göre, Cava Adası'nın batısında Cihanjuang köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi.

Ulusal Afetle Mücadele Birimi Sözcüsü Raditya Jati, Cihanjuang'da meydana gelen toprak kaymalarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar İlker Başbuğ Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Serdar Ortaç Prens William Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil İsmail Kartal Abdullah Avcı Emre Taşdemir Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Endonezya Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya'da toprak kaymaları: 13 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 16:47:31. #1.14#
title