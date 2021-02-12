Endonezya'da "Çin Yeni Yılı" Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor
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Endonezya'da "Çin Yeni Yılı" Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor

12.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:40
Endonezya'da

Endonezya'da yaşayan Çinliler, "Çin Yeni Yılı"nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde kutluyor.

Endonezya'da yaşayan Çinliler, "Çin Yeni Yılı"nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde kutluyor.

Ülke genelindeki Endonezyalı Çinliler, 12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre "Fare Yılı"nı geride bırakarak "Öküz Yılı"na girmenin heyecanını yaşıyor.

Başkent Cakarta, Tangerang, Manado ve Surabaya gibi çeşitli kentlerde Budist tapınağına giden Çinliler, şans, bereket ve sağlık dileğinde bulunarak, salgın tedbirleri altında ibadetlerini yerine getirdi.

"Tapınaklardaki kutlamalar salgın nedeniyle iptal edildi"

Tangerang Boen Tek Bio Budist Tapınağı Sorumlusu Ruby Santamoko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla göre bu yılki kutlamaların salgın nedeniyle farklı geçtiğini belirtti.

Devam eden salgın ve kısıtlamalar sebebiyle kutlamaların ve ibadetlerin evde yapılmasını tavsiye ettiklerini söyleyen Santamoko, tapınaklarda ziyaretçi kısıtlaması olduğunu ve gelenlerin sağlık protokollerine uyması gerektiğini kaydetti.

Santamoko, tapınaklarda, her yılki olağan tüm kutlamaların salgınla mücadele kapsamında iptal edildiği bilgisini de paylaştı.

Şehirler arası yollarda Kovid-19 hızlı tanı testi yapılacak

Çin Yeni Yılı tatilinde salgına karşı tapınaklarda kalabalık dini ritüel ve dans gibi etkinliklere kısıtlamalar getirilirken, kutlamaların evde, ev ziyaretlerinin de çevrim içi yapılmasının yanı sıra kamu ve özel şirket çalışanlarına seyahate çıkmaması çağrısı yapılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında 14 Şubat'a kadar tatil süresince şehirler arası yollarda kurulacak kontrol noktaları ve dinlenme tesislerinde Kovid-19 hızlı tanı testi yapılacak.

Dünyanın en kalabalık Müslüman toplumuna sahip Endonezya'da 270 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 3'ünü Çinliler oluşturuyor. Çin'den gelen göçmenlerin getirdiği gelenek ve görenekleri kapsayan yeni yıl kutlamalarına Endonezya'da "İmlek" adı veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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