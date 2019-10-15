Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

15.10.2019 05:48

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Bengkulu eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Enggano bölgesinin 158 kilometre kuzeybatısı açıklarındaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.?

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Kaynak: AA