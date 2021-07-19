En yüksek sıcaklıklarda yeni rekorlar kırıldı
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En yüksek sıcaklıklarda yeni rekorlar kırıldı

En yüksek sıcaklıklarda yeni rekorlar kırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarıyla Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da yeni rekorlar kırıldı.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarıyla Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da yeni rekorlar kırıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre dün, Eskişehir'de ölçülen hava sıcaklıklarında rekorlar kırıldı. İnönü'de yaşanan en yüksek sıcaklık geçtiğimiz yıllarda 34,3 derece iken dün 35,8 derece ölçüldü. Günyüzü'nde ise düne kadar 39,5 derece ölçülen en yüksek sıcaklık 40 derece olarak güncellendi. Sivrihisar'da ise 36,6 derece olan en yüksek sıcaklık, termometrelere 37,7 derece yansıyarak yeni bir rekor kırdı.

Bilecik ve Kütahya'da da dün yaşanan yüksek sıcaklıklarda rekorlar kırıldı. Bilecik'in İnhisar ilçesinde en yüksek sıcaklık 44,0'den 44,6 dereceye yükseldi. Gölpazarı'nda ise 39,7'den 40,8'e yükseldi. Kütahya'nın Altınbaş ilçesinde en yüksek sıcaklık 36,8 dereceden 37,4'e yükseldi. Şaphane'de ise en yüksek sıcaklık 36,9 iken dün 37,1 olarak ölçüldü. - ESKİŞEHİR

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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