En iyi Leonardo DiCaprio filmleri hangileridir? Leonardo DiCaprio: en yüksek puanlı filmleri

Hollywood dünyasının en tanınan ve en sevilen oyuncularından biri olan Leonardo DiCaprio heünz 46 yaşında olsa da kariyerine çok fazla başarılı film sığdırmıştır. Başarılı kariyerine 2016 yılında ilk Oscar ödülünü de ekleyen DiCaprio'nun milyonlarca gişe sayısına ulaşan filmleri arasından en iyilerini ve en çok izlenenlerini sizler için derledik.

Leonardo DiCaprio için 21. yüzyılın en sevilen aktörlerinden biridir desek abartmış olmayız. İtalyan asıllı Amerikan oyuncu kariyerine 1989 yılında 15 yaşında "Parenthood" adlı diziyle başlamıştır. Daha sonra birçok film ve dizide rol alan DiCaprio'nun ilk ilgi çekici rolü 1996 yılında oynadığı "Romeo ve Juliet" filmindeki Romeo rolüdür ve bu rolüyle ilk ödülünü almıştır. Daha birçok ödüle layık görülen oyuncunun yıldızı "Titanic" filmi ile parlamıştır ve Hollywood macerası büyük projelerle devam etmiştir. Öyle ki tüm dünyada kabul edilen IMDB listesinden filmleri hiç düşmemektedir. Hatta bunca başarılı projenin ardından yıllarca aday olmasına rağmen hiç Oscar alamaması bütün izleyenlerini de çok üzmüştü. Ta ki 2016 yılında "Diriliş" filmi ile Oscar ödülü kazanana kadar! İşte Leonardo DiCaprio en iyi filmleri listesinden sizin için seçtiklerimiz!

ROMEO VE JULİET (1996)

Leonardo DiCaprio filmleri arasında Romeo ve Juliet'in önemi oldukça fazladır. DiCaprio'nun Romeo rolü, onun kariyerinde büyük bir kapı açmıştır. Buradaki rolü ile "Silver Berlin Bear" ödülüne layık görülmüştür. "Romeo ve Juliet" aynı isimli William Shakespeare'in trajik tiyatro eserinden çağdaş dünyaya uyarlanmıştır. Shakespeare gibi, yönetmen Baz Luhrmann datrajik bir aşk destanı işlemiştir, fakat bu destanda kılıçların yerini modern silahlar almaktadır. Modern Romeo ve Juliet uyarlamasında da iki düşman ailenin çocukları Romeo (Leonardo DiCaprio) ve Juliet (Claire Danes) imkansız bir aşkın kurbanı olurlar ve aşklarının karşısında güçlü engellerle savaşırlar. Trajedi ve aşk konulu film severler için tavsiye ediyoruz!

TİTANİK (1998)

Leonardo DiCaprio en iyi filmleri listesinin başını hiç şüphesiz "Titanik" çekiyor. Çünkü DiCaprio'nun yıldızı tam olarak yönetmen James Cameron'un 1998 yılında vizyona çıkardığı "Titanik" filmiyle parlamıştır. Gerçek Titanik faciasını konu alan bu film "Titanic" ismindeki dev transatlantik gemide yaşananları ve geminin bir buz dağına çarparak batmasını anlatmaktadır. Bu efsane büyüklükteki şaşaalı gemide Avrupa'da birkaç sene geçirdikten sonra Amerika'ya dönmek isteyen Jack (Leonardo Dicaprio) isminde genç ve hayat dolu bir ressam ve nişanşlısı ve annesiyle Philadelphia'ya dönmek isteyen Rose (Kate Winslet) isminde genç ve güzel bir kadın vardır. Bu iki genç şans eseri tanışırlar ve farkına varmadan birbirlerine aşık olurlar. Kibirli zengin insanlarla dolu bu kocaman gemide bu iki kalp yakınlaşmaya başlar. Ta ki geminin hazin bir şekilde buz dağına çarpacağı o felaket gününe kadar!

ZİNDAN ADASI (2010)

Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin 2010 senesi yapımı "Shutter Island" filmi Leonardo DiCaprio filmleri arasında en gizemli ve gerilimlidir. Film izleyiciyi 1954 yılında bir adada yer alan sadece suç işlemiş hastaların bulunduğu akıl hastanesinde görevlendirilen 2 dedektifin (Leonardo DiCaprio ve Mark Ruffalo) peşinden gizemli bir dramın içine sürüklüyor. Kayıp bir hastanın peşine düşen bu iki dedektifin tek amacı sırlarla dolu bu gizemi çözmek. Soğuk Savaş etkisini hala sürdürürken dedektif Teddy Daniels için bu iş oldukça zorlayıcıdır. Akıl hastanesinden başka hiçbir şeyin olmadığı bu adada kayıp bir hastayı aramanın gizemi daha sonra yerini sırlarla dolu bir karanlık hikayeye bırakıyor. Tıbbi deneyler, gizli koğuşlar, zihin kontrolü.. Tüm bunlar komiser Teddy'nin korkularıyla ve geçmişiyle zor bir şekilde yüzleşmesine sebep olacaktır!

BAŞLANGIÇ (2010)

En iyi Leonardo DiCaprio filmleri arasında "Inception" popülerliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Hem yönetmen koltuğunda hem de senaryosunda Christopher Nolan imzası bulunan film son 25 yılın en iyi filmleri arasında bulunuyorr ve IMDB listesinde ilk 250'ye giriyor. Oyuncu kadrosu da oldukça güçlü olan filmde Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Tom Hardy, Marion Cotillard ve Joseph Gordon-Levitt gibi isimler yer alıyor.

Filmin başrol karakteri Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) oldukçayetenekli bir hırsızdır. Fakat bu sadece maddi bir hırsızlık değildir. Dom Cobb bilinçaltının derinliklerindeki sırları ortaya çıkarabiliyor ve bu sırları çalıyor. Bunu da zihnin en savunmasız olduğu anda yani rüya görme anında yapıyor. Bu yetenek sayesinde de Cobb kurumsal casusluk dünyasının en çok aranan ismi haline geliyor. Bu durum onu casusluk dünyasının en çok aranan adamı yapar fakat birçok güzel şeyin de elinden gitmesine neden olmuştur. Cobb ekibiyle birlikte farklı bir göreve başlar. Bu görevde iyi bir soygun yerine tam tersi şekilde davranmak zorunda kalırlar. Bu görev başarıyla tamamlanırsa olağanüstü bir suç ortaya çıkacaktır.

MUHTEŞEM GATSBY (2012)

Leonardo DiCaprio filmleri arasında olan "Muhteşem Gatsby", Scott Fitzgerald'ın aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Buz Luhrmann tarafından çekilen filmin oyuncu kadrosunda Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire ve Carey Mulligan gibi isimler yer alıyor. Tobey Maguire'nin canlandırdığı Nick Carraway, yazar olma hayalleriyle yaşayan ve kariyer basamaklarına adım adım tırmanan bir gençtir. 1920'lerde eğlence hayatının en zirvede olduğu günlerde New York'a gelir ve görkemli bir evin yanındaki eve taşınır. O ev, milyoner Jay Gatsby'nin evidir. Amerikan rüyasının peşinden giden Carraway tesadüfen Gatsby ve arkadaşlarıyla aynı çevreye girer ve kısa süre içerisinde kendini göz kamaştırıcı partilerin içerisinde bulur. Fakat Amerikan rüyasının bitişi yakındır hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar büyülü değildir. Elim bir kaza herkesin hayatında köklü bir değişikliğe sebep olacaktır.

PARA AVCISI (2014)

"The Wolf of Wall Street" ünlü yönetmen Martin Scorsese tarafından yönetilmiş bir diğer Leonardo DiCaprio filmidir. Gerçek bir hikayeden uyarlanma bu film Jordan Belfort isimli 24 yaşındaoldukça hırslı genç bir adamı konu almaktadır. Bertolt adında bu hırslı adam tam bir para sevdalısıdır. 90'ların en hızlı günlerinde para kazanma sevdası onu öncelikle Wall Street borsasında komisyoncu daha sonra da Stratton Oakmont firmasında CEO yapacaktır. Jordan para kazanmak ve zengin olmak için her şeyi yapmaya hazırdır, hileler ve aldatmalar dahil. Bertolt Jordan kısa sürede hem çok para kazanır hem de çok para harcar. Adeta bir para avcısına dönüşmüştür.Bu profesyonel hayatının arkasında lüks fantezilerle dolu bir hayat ve uyuşturucular da vardır. Fakat bu görkemli hayat umduğu kadar uzun sürmeyecektir...

ZİNCİRSİZ (2013)

"Django Unchained" Django (Jamie Foxx) adındaki bir köle ile Alman asıllı bir ödül avcısı olan Dr. King Schultz'un (Christoph Waltz) yolunun bir şekilde kesişmesiyle beraber süregelen maceraları konu alıyor. Leonardo DiCaprio gibi oldukça güçlü oyuncu kadrosuna sahip bu filmin yönetmeni Quentin Tarantino. Köle Django, eski efendisine ölü ya da diri ele geçirme amacıyla yola çıkan Dr. King Schultz ile bir anlaşma yapar ve ona özgürlüğünü vermesi karşılığında ona Britte kardeşleri vereceğini söyler. Söylediğini de yapar fakat ikili yollarını ayırmaz. Django ve Schultz bundan sonraki hayatlarına Güney'in en çok aranan suçlularının peşine düşerek devam ederler. Avlanma konusunda kendini geliştiren Django artık kendine yeni bir hedef koymuştur. Köle ticaretine kurban giden eşi Broomhilda'yı kurtarmak. Onu bulmak için yola çıkan Django ve Schultz'un yolu kötü şöhretli Calvin Candyland'in (Leonardo DiCaprio) "Candyland" çiftliğine kadar gidecektir.