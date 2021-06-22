En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,97 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 0,86 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,61 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,97 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 0,86 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,61 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,945368 -0,97 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,039082 -0,86 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,136946 -0,61 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,226834 -0,58 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 72,019119 -0,54 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,420828 -0,50 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,023233 -0,39 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,869257 -0,39 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,131832 -0,36 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,116008 -0,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara