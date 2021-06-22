En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,97 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 0,86 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,61 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,97 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 0,86 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,61 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,945368-0,97
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,039082-0,86
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,136946-0,61
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)97,226834-0,58
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)72,019119-0,54
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,420828-0,50
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,023233-0,39
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,869257-0,39
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,131832-0,36
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,116008-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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