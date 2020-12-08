En çok onlar dinlendi
Yerli single'lar kategorisinin zirvesinde Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe'nin düeti "Hasbelkader" yer alıyor.
Yerli single'lar kategorisinin zirvesinde Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe'nin düeti "Hasbelkader" yer alıyor. "Yerli albümler" kategorisinin zirvesinde Sibel Can'ın "Hayat" albümü bulunurken hemen ardından Zeynep Bastık'ın "Akustikler" ve Gazapizm'in "Hiza" isimli çalışmaları sıralanıyor. En çok dinlenen yerli sanatçılar ise İrem Derici, Bilal Sonses ve Irmak Arıcı olarak belirlendi. Muud'da "en çok dinlenen yabancı albümler" kategorisinin zirvesinde, Ariana Grande'nin 14 şarkılık "Positions" albümü yer alıyor.
En çok dinlenen yerli single'lar
Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader
İkiye On Kala - Kafamda Kentsel Dönüşümler
Tuğçe Kandemir, Özkan Meydan, Alican Özbuğutu - Kördüğüm
Didomido - Nimet (feat. Eglo G)
Sıla - İnandım
İrem Derici - Senin Hastan
Gülşen, Edis - Nirvana
Hadise - Küçük Bir Yol
Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın
Ece Mumay – Galaksi
En çok dinlenen yerli albümler
Sibel Can - Hayat
Zeynep Bastık - Akustikler
Gazapizm - Hiza
Hande Yener - Carpe Diem
Merve Özbey - Devran
Gökhan Türkmen - Romantik
Mabel Matiz - Maya
Eypio - Urgan
Murda & Ezhel - Made In Turkey
Ufuk Beydemir - Sevda Gibi
En çok dinlenen yabancı albümler
Ariana Grande - Positions
Sam Smith - Love Goes
The Weeknd - After Hours
Mero - Unikat
Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Astrid S - Leave It Beautiful
NK - Ecléctica
Inna - Nirvana
Taylor Swift – Folklore
Major Lazer & Diplo - Music is the Weapon
En çok dinlenen yabancı single'lar
Billie Eilish - Therefore I Am
Inna - Nirvana
Saint JHN - Roses (Imanbek Remix)
Regard - Ride It
Billie Eilish - Everything I Wanted
The Black Eyed Peas & J Balvin - Ritmo (Bad Boys For Life)
Arizona Zervas - Roxanne
Harry Styles - Watermelon Sugar
Billie Eilish & Khalid - Lovely
Doja Cat - Say So
En çok dinlenen yerli sanatçılar
İrem Derici
Bilal Sonses
Irmak Arıcı
Berkay
İkiye On Kala
Tuğçe Kandemir
Zeynep Bastık
Sibel Can
Hadise
Ziynet Sali
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Billie Eilish
Ariana Grande
LP
Inna
The Weeknd
Halsey
NK
Lewis Capaldi
Katy Perry
Astrid S
Kaynak: Hürriyet