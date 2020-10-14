Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak
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Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak

14.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:36

Fenerbahçe'de taraftarların aylardır merakla beklediği Emre Belözoğlu sorusu yanıtını buldu. Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada tecrübeli ismin yeni görevini duyurdu ve bizzat kendisine bağlı çalışacağını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Lig Radyo'dan Cüneyt Kaşeler, Ali Koç'un gazetecilerle yaptığı açıklamaları aktardı.

Ali Koç'un yaptığı açıklamalardan öne çıkan noktalar şöyle;

Locaların yarısının açılması parası olanın girmesine yarar. Bizyüzde 30'u alabilecek bir çalışmayı yaptık. Bir taraftar olarak tarihi olan büyük kulüplerin satılmasını istemem ama ekonomik gidişat, bunu mecbur kılabilir.

"EMRE BELÖZOĞLU SPORTİF DİREKTÖRDÜR"

Emre Belözoğlu sportif direktördür. Bizzat bana bağlı çalışacak. Tüm transferlerde Emre'nin etkisi ve payı vardır. Emre Belözoğlu'nun başarısı çok fazla. Samatta transferi ve ödemede esneklik. Gelmesi mümkün olmayanları rahatlıkla getirmesi. Emre en çok finans ekibi ile çalıştı. Nakit akışına baktı. Bu işte oldukça tecrübesiz olmasına rağmen tecrübeli gibi adımlar attı. Bu beni çok etkiledi. Emre bu süreçte üstüne düşeni yapmıştır. Gelecek vaat eden futbolcu isimlerini belirledi. Hocamız sonra geldi. Teknik direktör, sportif direktör ve Volkan Ballı. Temel kolonlar bu futbolun. Bu üçlünün tek vücut duruşu. En doğru isim yoğunluktan açıklanmadı. En son açıklayalım dedik, hak ettiği şekilde açıklayalım dedik, aceleye getirmek istemedik. Ama 1 hafta, 15 gün içinde açıklayacağız.

"KIYMETİNİ DAHA İYİ ANLADIK"

Emre Belözoğlu'nun mukavelesi gönüldendir. Geçen sene kaptanlık, liderlik yaptı. Bu süreçte Emre'nin kıymetini, değerini daha iyi anladık. İstendiği zaman gitmiş ve zamanında gelmiştir. 3 tane yurt dışına çıkan ve başarı ile futbol oynayan futbolcuların başında Emre gelir. Geçen sene kaptanlık, liderlik, aidiyet duygusu Samandıra'daki beklediğimiz atmosferin oluşması konusunda bizimle birlikte oldu. Geçen sene garip bir sezondu. Kabus gibi geçen seneden daha kötü geçirdik.

Emre hem kaptan, sportif direktör gibi takımın başında idi. Emre ile yakın çalışma imkanımız oldu. Değerlerini, becerilerini anladık. Bazı transferlerimiz hocanın olmazsa olmazı idi. Bazı isimler Emre'nin önerisi ile gündeme geldi. bazıları da ortak akılla oldu.

"EMRE BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Emre finans ekibiyle de sıkı çalıştı. Tecrübesiz olmasına rağmen çok tecrübeli gibi davrandı, beni çok etkiledi. Emre üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Beni en çok etkileyen Emre'nin 3-4 lisanı rahat konuşması, eski oynadığı dönemlerdeki isimlerin önemli yerlerde olmasından dolayı geniş çevresi var.

"BORÇLARI REVİZE ETTİK"

Faiz oranları yeniden belirlenmiş Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yılki ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki görevini Ali Koç duyurdu: Bizzat bana bağlı çalışacak

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Haber Yorumları (3)
1907: Salya saçmaya başlamışlar. Saçma sapan yorumcular.
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TABİ TABİ: YIL SONUNDA İKİNCE EMELİLİĞİNİ ALIR, SANA BAĞLIYSA ;)
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SARI NURİ: Mayıs ayında emre yide ali koç uda kapının önüne koyarlar
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