Emre Belözoğlu: Kadıköy çok zor bir deplasman

Antalya'da milli maçlar nedeniyle verilen arayı Antalya kampında değerlendiren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Medipol Başakşehir, lig maçında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Akşam saatlerinde yapılan çalışma, ısınma ve top kapma çalışmasıyla başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman dar alanda top kapma çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. İlk 30 dakikalık bölümü basına açık antrenmana sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir katılmazken, kaleciler ise kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Emre Belözoğlu, çalışmada oyuncularını sık sık uyardı.