Emniyet Genel Müdürlüğüne Celal Uzunkaya atandı ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğüne Celal Uzunkaya atandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Celal Uzunkaya atanmıştır" denildi.