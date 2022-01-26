Emniyet Genel Müdürlüğü'nden iç ısıtan "Sarı" paylaşımı - Haberler
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden iç ısıtan "Sarı" paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden iç ısıtan

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı Sakarya'da polis aracının arkasından koşan Sarı isimli köpeğin görüntüleri yürekleri ısıttı.

SAKARYA (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı Sakarya'da polis aracının arkasından koşan Sarı isimli köpeğin görüntüleri yürekleri ısıttı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından Sarı isimli köpeğin Sakarya'da hareket halindeki bir polis aracının arkasından koştuğu bir video paylaştı. Videoda Sarı isimli köpek, aracın arkasından hızla koştu. Ardından videoda polis memurlarının kendilerine sevgi gösterisinde bulunan Sarı'yı elleriyle beslediği görüntüler yer aldı. Söz konusu görüntüler, "Sarı bizi bir an olsun yalnız bırakmaz, biz de onu" ifadeleri ile paylaşıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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