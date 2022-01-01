Emekli zammı 2022 ne zaman açıklanacak? Emekli maaşına zam geldi mi? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Emekli zammı 2022 Ocak ayı yapılacak zam konusu, memur ve memur emeklisine yapılacak zam miktarı Ocak enflasyon oranın ve farkının açıklanması ile netlik kazanacaktır. 2022 emekli maaşları ne kadar olacak? 2022 emekli maaşları yüzde kaç zamlanacak? 2022 emekli zamları yüzde kaç olacak? 2022 emekli zam oranı kaç olacak? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ ZAMMI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Ocak ayı itibariyle zam tutarı belli olacaktır. 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranları netlik kazanacaktır. Bununla beraber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-sen ve Kamu-sen başkanları ile Beraberinde Bakan Bilgin ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası ek zam konusu 15 Ocak 2022 tarihinde belli olması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verisine göre, enflasyon Temmuzda %1.80, Ağustosta %1.12, Eylülde %1.25, Ekimde %2.39, Kasım ayı ise %3.51 olmuştu. Bir başka deyişle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif%10.46'lık enflasyon rakamına ulaşmıştır. Emekli zammı? Geriye sadece Aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre Aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü %3.37 seviyesine gelmiş durumdadır.

Bununla beraber, daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak ayı zammı %15 - 16'ya dayanacaktır. %3.5'lik Aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon %14.33 olacaktır.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı ne zaman gerçekleşecek herkes tarafından merak konusu. 2022 yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına gelecek zam beklenmektedir. Emekli zammı? Zam oranlarının netleşmesinde enflasyon rakamları etkili olmaktadır. Emekli zammı milyonlarca emeklinin heyecan ve merakla beklediği bir haberdir. Asgari ücret zammı sonrasında yeni ücret en az 4.253 TL olmuştur. Asgari ücret zammı sonrasında gözler SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına çevrilmiştir. Emekliler, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alınmaktadır.

EK ZAM OLACAK MI?

Enflasyonun Aralıkta kabaca yüzde 3 - 5 arasında gelmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerinin son 1 yılda alacağı zam toplamı yüzde 24 - 26 arasında olacak. Emekli zammı? Yıllık belirlenen asgari ücret zammı %50.5 olunca emekliye de bu seviyelere yakın artış gündeme geldi. TÜİK'in hesapladığı Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2022 tarihinde netlik kazanacaktır. Ay sonunda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının duyurulması ile birlikte, Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıkacaktır.

2022 senesinde Emekli aylıklarının % 50.51 artırılmış olan asgari ücretle arasındaki farkın açılmaması için emeklilere en az % 42 zam yapılması beklenmektedir.

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