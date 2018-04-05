Emekli Subaylardan Afrin Karşıtlarına ve Fetö'cülere Tepki

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Samsun Şube Başkanı E. Alb. Tuna Özdağ, orduya sızmış FETÖ mensuplarına ve Afrin zaferini küçümseyenlere tepki gösterdi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği 34. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti.

Türkiye'deki emekli subayların sorunlarını dile getirmeye takip edeceklerini vurgulayan E. Alb. Tuna Özdağ, "Şanlı ordumuzun yurt içinde ve dışında özellikle en son Afrin'de yazdığı destanı küçümseyenler ve karalamaya çalışanlara, bu harekattan siyasi veya maddi çıkar elde etmeye çalışanlar aynı değirmene su taşıyorlar. Tarih bunu not ediyor. FETÖ mensuplarına sesleniyorum. Bizleri, Ergenekon, Balyoz, Casusluk gibi davalarla karalamaya çalıştınız. Yetmedi aramıza sızdırdığınız hainlerle 15 Temmuz gecesi halkımıza ve TBMM'ye saldırdınız. Atatürk'ün okulundan mezun olan vatansever subaylar tarafından yine hüsrana uğratıldınız. Şimdi sizi besleyen emperyalist güçlerin kucağında kendinizi rahat ve emniyette hissedebilirsiniz. Ama uzak olmayan bir gelecekte bu aziz millete hesap vereceksiniz" dedi.

Program açılış konuşmasının ardından Atatük Anıtı önünde çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

Törene ayrıca Samsun Garnizon Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Ersin Kocalar, Mehmetçik Vakfı Samsun İl Temsilcisi E. Alb. Bülent Uzun ve emekli subaylar katıldı. - SAMSUN