Emekli-Sen, zam oranını protesto etti

İZMİR'de tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) üyeleri, temel gıda ve tüketim mallarına yapılan zamları ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 5 zam oranını protesto etti.

Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen DİSK'e bağlı Emekli-Sen üyeleri, temel gıda ve tüketim mallarına yapılan zamların geri çekilmesini talep ederek, son enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan emekli maaşı zamlarının yüzde 5 olmasını protesto etti. Emekli aylıklarının 2 bin 500 TL'nin altında olmamasını isteyen Emekli- Sen üyeleri, emeklilerin ücretlerinin sadece enflasyon değil milli gelir artışı da göz önüne alınarak belirlenmesini istediklerini belirtti. Emekli-Sen üyelerinden 50 kişinin bulunduğu grup 'Sana yüzde 40, bize yüzde 5 adalet mi bu?', 'Demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz', 'Yüzde 5 zammı yüzde 10 ile geri aldılar', '80 milyon emekli açlık sınırında' yazılı pankartlar taşıdı.

Grubun sözcüsü olarak konuşan Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, "Biz emekliler geçim sıkıntısı içinde yaşamaya mahkum edilmiş durumdayız. Öyle ki 12 milyonu aşkın emeklinin 5 milyonu ikinci bir işte çalışmakta ya da iş aramaktadır. Emeklilerin yüzde 80'i nitelikli sağlık hizmetinden yararlanamamakta ve neredeyse tamamı sosyal yaşamın dışına itilmekte, ötekileştirilmekte. Aktif yaşlanma zaten hayal dahi edilemiyor. Böylesine baskılanmış bir yaşam sürmekte olan emekliler, temmuz ayı enflasyon verileriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğratıldı. Bildiğiniz gibi, art arda gelen seçimler ve iktidar kabullenemediği için tekrarlanan İstanbul seçimi nedeni ile ertelenen zamlar, haziran ayı sonu itibariyle çaya, şekere, akaryakıta, elektriğe üst üste yağmakta" dedi.

EMEKLİ ZAMLARINA TEPKİ

Haziran ayı sonu açıklanan zamlar nedeni ile emeklilerin alım gücünün ciddi ölçüde zayıfladığını söyleyen Özkaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devamı gelecek olan zamların 1 Temmuz itibariyle yansıtılacak olmasının tek nedeni, temmuz ayı enflasyonunun düşük gösterilerek emekçilere verilecek olan enflasyon farkının düşürülmek istenmesi. Nitekim son enflasyon yüzde 0,03 olarak ayarlanmış, böylece, bizlere yüzde 5 ile yüzde 6 arasında zam reva görülmüştür. Bu zamla beraber; en düşük maaşı alan işçi emeklisine 56 TL, en düşük maaşı alan memur emeklisine 138 TL, yine en düşük maaşı alan Bağ-kur emeklisine 69 TL zam yapılmıştır. Yıllarca artı değer üretmiş olan biz emeklilere bu ücretler reva görülürken aklımızla dalga geçercesine, hangi amaçla oluşturulduğu şaibeli olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yüzde 40 zam yapılarak ücretleri 18 bin TL'ye yükseltilmiştir. Durum böyleyken biz emeklilerin toplu sözleşmeli sendikal örgütlenmemizin önüne engeller çıkarılıyor, kendimizi ifade etme özgürlüğümüz gasp edilmeye çalışılıyor. Tüm bu yaşananlar ortadayken bizler siyasi aktörlerden acilen taleplerimizi hayata geçirmelerini bekliyoruz. Haziran ayı sonu itibariyle temel gıda ve tüketim maddelerine yapılan tüm zamlar geri çekilsin. TÜİK, siyasi baskılardan uzak ve iktidarın prangalarından kurtularak enflasyon verilerini bilimsel ve objektif bir şekilde yeniden açıklasın. Emekli aylıkları 2 bin 500 TL altında olmasın. Sağlıkta katkı payı kaldırılsın, emeklilerin nitelikli sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlansın. Emeklilerin ücretleri yalnızca enflasyona endeksli değil milli gelir artışı da göz önüne alınarak belirlensin. Emekli ikramiyeleri yıl içinde bin 750 TL'ye yükseltilsin ve her yıl güncellensin. Emeklilerin toplu sözleşmeli sendikal örgütlenmesi önündeki engeller kaldırılsın."



Kaynak: DHA

- İzmir