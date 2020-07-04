Emekli maaşı ne kadar? Memur maaşı ne kadar oldu? Emekli - memur maaşı zammı Temmuz 2020
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Emekli maaşı ne kadar? Memur maaşı ne kadar oldu? Emekli - memur maaşı zammı Temmuz 2020

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz ayı emekli ve memur maaş zamları da netleşti. Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13 arttığını açıkladı. İşte, emekli ve memurlar zamlarına gelen zamlar...

Emekli maaşı ne kadar? Memur maaşı ne kadar oldu? Emekli - memur maaşı zammı Temmuz 2020
04.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:33

Binlerce memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranları TÜİK enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam olacak. En düşük memur maaşı böylelikle 4 bin 230 TL şeklinde belirlendi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

Toplu sözleşmede yüzde 4 zam alan memurlar, ek olarak yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ünü aşan kısmı kadar da enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. 2020 yılının Ocak-Haziran döneminde enflasyon yüzde 5,75 oldu. Böylece memur ve emekliler temmuzda yüzde 5,75 oranında zam alacak. Emekli aylığı bin 500 liranın altında olup bin 500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam yok.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

- En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 333 liraya,

- En düşük esnaf Bağ-Kur aylığı da bin 539 liradan bin 627 liraya,

- Bağ-Kur esnaf emeklisinin maaşı bin 784 liradan bin 886 liraya,

- Emekli sandığı emeklilerinin maaşı ise 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya

- En düşük emekli memur aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıkacak.

MEMUR MAAŞI NE KADAR?

- En düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 719 liraya,

- Öğretmen maaşı 5 bin 328 liradan 5 bin 634 liraya yükselecek.

- Kaymakam maaşı 12 bin 002 liradan 12 bin 712 liraya,

- Polis memuru maaşı 6 bin 041 liradan 6 bin 388 liraya,

- Uzman doktor maaşı 8 bin 203 liradan 8 bin 675 liraya,

- Hemşire maaşı 5 bin 168 liradan 5 bin 465 liraya,

- Mühendis maaşı 7 bin 047 liradan 7 bin 452 liraya,

- Araştırma görevlisi maaşı 6 bin 690 liradan 7 bin 070 liraya,

- Avukat maaşı ise 6 bin 728 liradan 7 bin 115 liraya yükselecek.

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