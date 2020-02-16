EMD İzmir'de Murat Demircan güven tazeledi

16.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:09

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesinin 6. olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Murat Demircan'ın oluşturduğu tek liste ile seçime gidilirken güven tazeleyen Demircan'ın listesi 57 üyenin oyunu aldı.



İzmir Ticaret Borsası (İTB) meclis salonunda yapılan genel kurula, 153 üyenin 57'si katıldı. Mevcut Başkan Murat Demircan'ın ikinci kez aday olduğu genel kurula İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, EMD İzmir Şubesinin önceki dönem başkanları ile üyeleri katıldı. Genel kurulda konuşma yapan Murat Demircan, "Sona eren 3 yıllık görev süremizde 50'in üzerinde irili, ufaklı etkinliğe imza attık. Bu süreçte 'her şeyi mükemmel yaptık' iddiasında değiliz. Ancak, iyi niyetle çalıştık ve kalben müsterih bir şekilde dönemi tamamladığımıza inanıyorum" dedi.



İşsiz üyeler için istihdam atağı



Derneğe 153 üyenin kayıtlı olduğu da sözlerine ekleyen Murat Demircan, "Bu sayının yaklaşık 80'i halen gazetecilik ve basın danışmanlığı mesleğini yapmakta. Ortalama 60 üyemiz ise işsiz. İşsiz arkadaşlarımızın istihdamı noktasında İzmir'de basın birimi olmayan çeşitli kurum, kuruluş ve şirketlerle irtibata geçip bu arkadaşlarımıza bir iş imkanı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.



Dijital medya ve ekonomi eğitimleri



Yeni dönemde eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Demircan, "EMD Deneyim Paylaşımı Toplantıları'nda bu mesleğe yıllarını vermiş isimleri sizlerle buluşturacağız. Eğitimler kapsamında ise; dijital medya, sayfa tasarımı ve grafik eğitimi, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ele alacağız. Ayrıca sahada görev yapan genç muhabir arkadaşlarımızla 2-3 aylık periyotlarda toplantılar yaparak meslekteki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantılar öngörüyoruz. Yine bu süreçte kurumsal hafızamızı canlandıracağız" ifadelerini kullandı.



"Haklarımızı savunacağız"



İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de, gazetecilik mesleğini yapmanın gün geçtikçe zorlaştığını açıkladı. İzmir'de basın sektörde çalışanların yüzde 70'ini yerel gazetelerde istihdam edildiğini söyleyen Başkan Dikmen, "Kazanılmış haklarımızı kaybederken basın kartlarının verilmesinde yaşanan keyfiyet bizleri üzmekte. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi ve kentimizdeki diğer basın örgütleriyle gazetecilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.



Evsiz gazetecilere konut yolu



Üyelere seslenen Gazeteci Mehmet Abdioğulları ise Afyonkarahisar'da konut sahibi olamayan gazeteciler için TOKİ ile birlikte projeler gerçekleştirdiklerini, İzmir'de de bu yönde bir adım atılması halinde gereken desteği vereceğini aktardı.



Yeni yönetim kurulu belirlendi



Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Oylama sonucu EMD İzmir Şubesinin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



Murat Demircan (Ege İhracatçı Birlikleri Basın Müşaviri)



Murat Ervin (Gazeteci)



Kadir Kemaloğlu (Ege Bölgesi Sanayi Odası Basın Müşaviri)



Nihal Özken (İnşaat Noktası Haber Müdürü)



Mevlüt Dağdeviren (Öncüşehir Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)



Duygu Göksu (Ticaret Gazetesi Haber Müdürü)



Yusuf Şahbaz (Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri)



Denetim kuruluna taze kan



Denetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:



Emin Varol (Yeni Bakış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü)



Halime Büyükyüksel (ESBAŞ Kurumsal İletişim Direktörü)



Şakir Sarıçay (Food Sektör Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)



Kadına şiddete karşı onur kurulu



EMD İzmir Şubesi 6. Olağan Genel Kurulunda kadına şiddete dikkat çekmek için onur kurulunu kadın üyelerden oluşturduğunu söyleyen Murat Demircan, "Serap Dikmen Ahmetoğlu, Arzu Alp ve Saadet Erciyas'ı toplumun en önemli sorunlarından biri olan kadına şiddet, kadına ve çocuğa taciz olaylarına tepki olarak onur kurulu üyelerimiz olarak belirledik" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA