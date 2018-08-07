Elmalı'daki Sel - Zarar Gören Tarım Arazileri Havadan Görüntülendi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, bazı ev ve tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerinde etkili olan sağanağın ardından belediye ekipleri, molozlarla kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Bölgede inceleme başlatan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selin yaralarının sarılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

Can kaybı bulunmadığını belirten Öztekin, şunları söyledi:

"Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre 12 ev sular altında kaldı, yaklaşık 450 dekarlık sera alanı zarar gördü. Selin ardından aralıksız çalışmalarımız sürüyor. İş makineleriyle selin getirdiği molozlarla kapanan ara sokaklar ulaşıma açıldı, suların tahliyesi sağlandı. Selin boyutu yapılacak incelemeyle ortaya çıkacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için çalışıyoruz. Allah bir daha bölgemize, ülkemize böyle şeyler yaşatmasın."

"Seraların tamamı gitti, evlerimiz zarar gördü"

Bölgedeki tahliye ve temizleme çalışması yapılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar kendi çabalarıyla ev ve seralarını temizlemeye çalıştı.

Salur Mahallesi'nden İdris Kılınç, yağmurun aniden geldiğini ve hiçbir şeylerini alamadıklarını söyledi. Ana yoldan gelen selin her şeyi götürdüğünü aktaran Kılınç, "Seraların tamamı gitti, evlerimiz zarar gördü, eşyalarımız gitti. Ambarlardaki buğdaylar, gübreler komple gitti. Perişan haldeyiz." diye konuştu.

Üretici Nail Fidan da selin çok hızlı geldiğini belirterek, "70'li yaşlarda bir amcamız 'Ömrümde böyle bir sel görmedim.' diyor. Yol boyundaki evlerde, seralarda çok zarar var." dedi.