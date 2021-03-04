Elinde bıçakla gittiği iş yerinde husumetlisi tarafından pompalı ile vuruldu

İZMİT'te, Gökhan Ö., elinde bıçak ile aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin işyerine gitti. Gökhan Ö., yaşanan kavga sırasında husumetli olduğu kişinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Gökhan Ö. tedavi altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay akşam saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Eski Hamam Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gökhan Ö. daha önceden tartıştığı bir kişinin iş yerine gitti. Burada iki arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gökhan Ö. üzerindeki bıçağı çıkardı, kavga ettiği kişi ise pompalı tüfeği ateşledi. Gökhan Ö. saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Gökhan Ö.'yü ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Gökhan Ö. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU