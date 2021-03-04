Elinde bıçakla gittiği iş yerinde husumetlisi tarafından pompalı ile vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elinde bıçakla gittiği iş yerinde husumetlisi tarafından pompalı ile vuruldu

04.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:47
Elinde bıçakla gittiği iş yerinde husumetlisi tarafından pompalı ile vuruldu

İZMİT'te, Gökhan Ö., elinde bıçak ile aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin işyerine gitti.

İZMİT'te, Gökhan Ö., elinde bıçak ile aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin işyerine gitti. Gökhan Ö., yaşanan kavga sırasında husumetli olduğu kişinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Gökhan Ö. tedavi altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Olay akşam saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Eski Hamam Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gökhan Ö. daha önceden tartıştığı bir kişinin iş yerine gitti. Burada iki arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Gökhan Ö. üzerindeki bıçağı çıkardı, kavga ettiği kişi ise pompalı tüfeği ateşledi. Gökhan Ö. saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Gökhan Ö.'yü ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Gökhan Ö. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Elinde bıçakla gittiği iş yerinde husumetlisi tarafından pompalı ile vuruldu
Elinde bıçakla gittiği iş yerinde husumetlisi tarafından pompalı ile vuruldu
Elinde bıçakla gittiği iş yerinde husumetlisi tarafından pompalı ile vuruldu
Elinde bıçakla gittiği iş yerinde husumetlisi tarafından pompalı ile vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Sedat Kapurtu
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elinde bıçakla gittiği iş yerinde husumetlisi tarafından pompalı ile vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 22:47:28. #1.15#
title