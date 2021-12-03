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Elektrik kablolarını kesip çalan zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elektrik kablolarını kesip çalan zanlı yakalandı

Adana'da elektrik kablolarını keserek çalan 1 kişi yakalandı.

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Adana'da elektrik kablolarını keserek çalan 1 kişi yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesinde ikamet eden C.Ç. isimli şahsın ikametindeki elektrik sayacından ahırına kadar çektiği kablolardan 200 metresinin kesilmek suretiyle çalındığı bilgisinin alınması üzerine Jandarma Dedektifleri ( Jasat ) ve jandarma ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı. Araştırmada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen M.D'nin bahçesindeki depoda kesilmiş kabloların parçaları ele geçirildi.

M.D. gözaltına alındı. - ADANA

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