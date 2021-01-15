Elektrik dağıtım şirketi çalışanlarıyla bir gün geçiren Youtuber Ruhi Çenet: Sektöre bakış açım değişti

Hazırladığı 'İstanbul'a elektrik nasıl veriliyor' isimli video ile dikkat çeken Youtuber Ruhi Çenet, CK Enerji çalışanları ile online platformda buluşarak onlardan gelen soruları yanıtladı.

Hazırladığı 'İstanbul'a elektrik nasıl veriliyor' isimli video ile dikkat çeken Youtuber Ruhi Çenet, CK Enerji çalışanları ile online platformda buluşarak onlardan gelen soruları yanıtladı. Sahada geçirdiği bir günde yükseklik korkusunun kırıldığını belirten Çenet, sektöre bakış açısının da tamamen değiştiğini söyledi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ekiplerinin sahadaki zorlu çalışmalarına bir gün boyunca eşlik eden, yaşadıklarını ve izlenimlerini 'İstanbul'a elektrik nasıl veriliyor: Çok zor işmiş' isimli video ile takipçileriyle paylaşan Youtuber Ruhi Çenet, bu kez de sektör çalışanlarının soruları yanıtladı.

Online platformda CK Enerji çalışanları ile bir araya gelen Ruhi Çenet, 'Sahada sizi en çok zorlayan ne oldu?' sorusuna, "Gerekli tüm güvenlik önlemleri alındı ama yine de 26 metrelik elektrik direğine tırmanırken ilk adımı atmak biraz zordu. Sahada edindiğim bu deneyim yükseklik korkumun kırılmasını ve sektöre dair bakış açımın değişmesini sağladı. Öncesinde elektrik kesilince bir tuşla tekrar açılabiliyor sanıyordum. Arkadaki zorlu çalışmaya bizzat tanık oldum, elektrik tekrar gelinceye kadar birçok faktörün işin içinde olduğunu ve yoğun bir mesai harcandığını gördüm. Videoyu izleyenlerin de yanlış algılarının değiştiğini düşünüyorum" diye yanıt verdi.

"EN ÇOK HEYECAN DUYDUĞUM VİDEOLARDAN BİRİ OLDU"

Hazırladığı birbirinden farklı ve ilginç içerikler ile dikkat çeken ve bugüne kadar yayınladığı 340'ı aşkın videosu 700 milyondan fazla izlenen Çenet, çocukluğunda ne olmak istediğinden nasıl Youtuber olunacağına kadar gelen pek çok farklı soruya samimiyetle yanıt verdi. Çenet şunları anlattı:

"Babam veteriner olduğu için çocukken ben de veteriner olmak istiyordum. Bir ara gazeteciliğe de merak sarmıştım. Lisans eğitimimi Hindistan'da yazılım mühendisliği üzerine yaptım ve Youtube kanalımı ilk olarak orada açtım. O günden bu yana yüzlerce içerik hazırladım. En çok heyecan duyduğum videolardan biri de BEDAŞ'la gerçekleştirdiğimiz çalışma oldu diyebilirim."

Çenet son olarak elektrik dağıtım sektöründe saha çalışmaları konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesinin, yapılan işin ne kadar zorlu olduğunun anlaşılması için büyük önem taşıdığına da vurgu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı